Casemiro enamora a Manchester con un golazo y el público de Old Trafford corea por su renovación

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 ABR 2026 - 10:00h.

El centrocampista brasileño ha vuelto a demostrar su olfato goleador y ya lleva 9 tantos en la Premier League esta temporada

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El Manchester United ganó por 2 goles a 1 al Brentford en la jornada 34 de la Premier League en un encuentro que se presentaba como clave para las aspiraciones europeas de los 'red devils' y Casemiro fue uno de los nombres de la noche. El centrocampista brasileño marcó el primer gol del partido en el minuto 10 y cuando el árbitro pitó el final, estaba visiblemente emocionado. El ex del Real Madrid lleva 9 goles y 2 asistencias en la Premier y es uno de los líderes del vestuario del equipo de Manchester. El conjunto de Michael Carrick está 3º, tres puntos por encima del Liverpool en una temporada en la que la lucha por ser el 'mejor de los mortales' está siendo muy apretada. Arsenal y City, con 73 y 70 puntos, están separados del resto y United, Liverpool y el Aston Villa de Unai Emery son los que están luchando por la tercera plaza.

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El gol de Casemiro ante el Brentford

El ex jugador del Real Madrid fue el autor del primer tanto del Manchester United ante el Brentford y lo hizo de cabeza en un córner. Bruno Fernandes centró el balón al segundo palo lejos de la portería y, en lo que pareció una jugada ensayada, Harry Maguire devolvió la pelota a la zona de peligro con un cabezazo. Casemiro, que comenzó su carrera como delantero, se desmarcaría por detrás de los defensas en busca del remate. En ese momento, saltó antes que el jugador rival y realizó un testarazo sorprendente que colocó el balón dentro de la red. El brasileño siempre ha tenido un olfato goleador llamativo y esta temporada está siendo clave para la vuelta del United a la Champions League con 9 goles en la Premier. Los 'red devils' están 3º con 61 puntos, tres por encima del Liverpool, su próximo rival.

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Los aficionados del Manchester United piden su renovación y Casemiro se emociona

Casemiro acabó el encuentro ante el Brentford visiblemente emocionado y los aficionados de Old Trafford pidieron su renovación. El centrocampista brasileño estuvo muchos años de su carrera en el Real Madrid, donde ganó títulos y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, pero su paso por el Manchester United está siendo algo diferente y así lo ha declarado públicamente el propio jugador. "Pasé la mayor parte de mi carrera en España jugando para el Real Madrid, donde gané muchos trofeos, pero en solo unas pocas temporadas en el Manchester United, he sentido algo diferente. Algo lo suficientemente profundo como para hacer llorar a un hombre adulto. Realmente, me siento como en casa", dijo Casemiro. El de Sao Paulo añadió que jugar para los 'red devils' es algo especial. "En el Real Madrid, ganar títulos era increíble, pero aquí en el United incluso una sola victoria se siente igual de significativa. Hay una conexión con los aficionados. Honestamente, no pude contener mis lágrimas", declaró. El brasileño, pese a sus 34 años, está realizando una gran temporada y está siendo clave para que el Manchester United de Michael Carrick esté 3º en la Premier League.