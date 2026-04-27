Pablo Sánchez 27 ABR 2026 - 17:47h.

La Juventus no se olvida de Óscar Mingueza y se mete en puja con Arsenal, Aston Villa y Fulham

19 años, corpulento y dominador del jugo aéreo

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Aún es pronto para hablar de fichajes, pero con solo cinco jornadas por delante para terminar la temporada, ya se atisban posibles movimientos entre clubes. El Celta no es ajeno a cualquier operación y algunas le incumben de lleno. En estos momentos, el conjunto vigués está centrado en alcanzar plaza europea para la próxima temporada, entre otras cosas, porque de ello depende la confección de la próxima plantilla y los retoques que se acometan.

Lo que sí es cierto es que ya asoman posibles cambios en el horizonte, tanto en el apartado de fichajes como de salidas. Uno de los nombres que se vincula al futuro celeste llega desde Inglaterra. Según informa el periodista Rudy Galleti, el Celta es uno de los equipos que sigue de cerca la progresión del joven Mofe Jemide.

Con solo 19 años se ha convertido en una de las mayores promesas del Crystal Palace y de toda la Premier League. Se trata de un central corpulento y espigado que viene deslumbrando en las categorías inferiores del conjunto británico. Su buen hacer ha llamado la atención de más equipos. Además del Celta, Galleti incluye a clubes como el Alavés, el PSV, el Lask o el Sturm Graz tras sus pasos.

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Salidas en el horizonte

El trabajo en las oficinas del Celta durante el verano también se intensificará en materia de salidas. En este apartado ya son varios los nombres que han sonado. Uno de ellos es el de Joseph Aidoo. podría salir próximamente del club al terminar contrato el próximo mes de junio. A la puerta de Balaídos también parece tocar con fuerza un grande como la Juventus. El conjunto italiano ya preguntó por Óscar Mingueza y ahora muestra interés por Fer López, quien ha deslumbrado desde su retorno.

Si algo está claro es que se avecina un verano movido en tierras viguesas.