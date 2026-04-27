Alberto Bravo 27 ABR 2026 - 12:32h.

La Vecchia Signora ya intentó cerrar su fichaje el pasado mercado invernal

Giráldez asume la marcha de Mingueza: "Ojalá pueda tener una carrera importante"

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VigoÓscar Mingueza sigue deshojando la margarita de su futuro. En el Celta de Vigo dan por perdido al carrilero. Saben que no pueden competir con las ofertas que tiene encima de la mesa de clubes más poderosos en lo económico y lo deportivo. Arsenal, líder de la Premier League y clasificado para las semifinales de la Champions League, es uno de los equipos que tiene encima de la mesa el nombre del catalán. También la Juventus de Turin, que vuelve a la carga tras no lograr su fichaje en el pasado mercado invernal.

Desde Italia, el periodista Alfredo Pedullà, apunta a que la Vecchia Signora ha presentado una nueva oferta a Óscar Mingueza de cara a este verano. En enero intentaron sin éxito contratar al internacional celeste. En este mercado estival que arrancará el próximo 1 de julio. En A Sede, tras presentar una oferta que ronda los cuatro millones de euros brutos por temporada y no obtener respuesta, saben que la continuidad del jugador más allá de esta temporada está prácticamente descartada.

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La Juventus de Turin se suma a Arsenal, Aston Villa o Fulham como algunos de los equipos que quieren contar con Óscar Mingueza la próxima temporada. El jugador está a punto de firmar el mejor contrato de su carrera. Lo hará con Unique Sports, la agencia de representación que lleva ahora al futbolista, que abandonó a Josep María Orobitg tras muchos años juntos.

El conjunto bianconero también en su agenda a Fer López. El canterano celeste, cedido por los Wolves en Vigo tras pagar 23 millones de euros por su fichaje el pasado verano, es uno de los nombres que maneja la dirección deportiva turinesa. El favorito es Bernardo Silva, de 31 años, pero el volante de 21 años es una apuesta de futuro para el equipo dirigido por Luciano Spalletti.

Marco Garcés, director deportivo del club vigués, reconocía hace unos días que Óscar Mingueza "es un jugador que está haciéndolo demasiado bien, un jugador que participa con la selección". "Obviamente tiene postores que tienen más dinero de lo que nosotros podemos poner", agregó.

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Esta temporada suma 1.807 minutos en Liga, repartidos en 29 partidos en los que ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias. En Europa League ha dado una asistencia en once encuentros con 731 minutos de juego. También jugó 240 minutos en la Copa del Rey con un nuevo pase de gol. Con 2.688 minutos totales es uno de los futbolistas más utilizados esta temporada a lo largo de 41 partidos.