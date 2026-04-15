David Torres 15 ABR 2026 - 16:37h.

Los ha comparado el presidente de la Generalitat

Pérez Llorca, crítico con Peter Lim, pero seguro de ser sede del Mundial con el Nou Mestalla: "Valencia lo tiene todo"

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ValenciaJuanfran Pérez Llorca, que la semana pasada ya se refirió a Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, se ha vuelto a acordar de él en las Cortes Valencianas. Ha sido en un enfrentamiento verbal con Compromís, principal partido de la oposición en Valencia El 'president' de la Generalitat, ha reprochado a Compromís el "pacto por la corrupción" que a su juicio la coalición ha suscrito con el PSOE y frente a ello ha sacado pecho de su gestión al frente del Consell, como el acuerdo de la semana pasada con los sindicatos y la patronal para impulsar medidas con el fin de reducir el impacto del conflicto en Oriente Medio en la Comunitat Valenciana. Ahí, en plena sesión de control, hablando de financiación de la región, para sorpresa de los presentes, ha soltado que "a Compromís le hubiera gustado esconderse en China, como ha hecho el presidente del Gobierno" y, a renglón seguido ha lanzado: "Pedro Sánchez y Peter Lim ya tienen un parecido: les gusta más estar en Asia que en la Comunitat Valenciana", ha zanjado.

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Lo que opina Llorca de Peter Lim

Cabe recordar que hace justo una semana, el presidente de la Generalitat en una entrevista al diario As ya dio su opinión sobre el empresario Peter Lim. Juanfran Pérez Llorca (PP) se mostró muy crítico con el máximo accionista. “El Valencia CF tiene un problema social con Peter Lim. Creo que para dirigir un club como el Valencia, que pese a las dificultades por las que está pasando en los últimos años sigue siendo el mayor referente a nivel social de la Comunitat Valenciana, tienes que tener un arraigo con el club, debes quererlo con sentimiento. Un club como el Valencia no puede ser una empresa más de nadie. Por eso hay un rechazo social y el aficionado del Valencia está sufriendo”, dijo.

“Nunca he tenido contacto con el señor Lim, pero lo que tengo claro es que no avalo su política deportiva. El fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia"

Además, añadió, que “nunca he tenido contacto con el señor Lim, pero lo que tengo claro es que no avalo su política deportiva. El fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia. Él no entiende los valores del deporte como los entendemos en España, aquí impera el sentimiento, la pasión; es todo lo contrario de lo que, por ejemplo, sucede en la misma ciudad con el señor Juan Roig y el Valencia Basket”.

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Ya relacionó a los que están en contra del Nou Mestalla con Peter Lim

Además, en su defensa del Nou Mestalla, aseguró que creía que "a los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim, pero un estadio trasciende a cualquier propietario y presidente; y un Mundial está por encima de Peter Lim y asegurar un Mundial es asegurar el estadio, que va a ser una referencia; a todos nos encanta la mística de Mestalla, pero es un estadio que dejó de ser cómodo para el aficionado. Muchos aficionados del Atlético tampoco querían irse del Vicente Calderón y ahora están encantados con el traslado al Metropolitano y lo que ha significado para ellos de experiencia en los partidos y para económicamente para el club”. Esta afirmación le costó una carta de protesta de Libertad VCF.