David Torres 10 ABR 2026 - 17:37h.

Han declinado recurrir la sentencia que perdieron contra las licencias del Nou Mestalla

Pérez Llorca, crítico con Peter Lim, pero seguro de ser sede del Mundial con el Nou Mestalla: "Valencia lo tiene todo"

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ValenciaLibertad VCF, grupo de oposición a Peter Lim ha escrito una carta abierta criticando al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca por sus declaraciones sobre el Nou Mestalla. El grupo considera que "sus declaraciones sobre el rechazo de la masa social al proyecto de Nou Mestalla resultan incompatibles con el mínimo estándar de rigor exigible a un responsable institucional de su nivel".

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En una entrevista concedida al diario As, el máximo representante de los valencianos, además de criticar con dureza al máximo accionista del club, puso en valor el trabajo del Nou Mestalla y las posibilidades de Valencia como sede del Mundial 2030. "Valencia lo tiene todo: capacidad hotelera, experiencia en gestión de grandes eventos deportivos y sociales; tres aeropuertos cercanos, red de alta velocidad, puerto… capacidad hospitalaria, una cuestión que tiene muy presente la FIFA en sus requisitos… Insisto, Valencia es una garantía para España y para la FIFA y tendrá además un estadio que estará recién inaugurado, un Nou Mestalla con capacidad para 70.000 espectadores”, explicaba con todo lujo de detalles Pérez Llorca.

"Creo que a los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim", dijo Pérez Llorca

Con todo, la frase que ha provocado el comunicado de Libertad VCF en redes sociales es la que dice que "Creo que a los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim, pero un estadio trasciende a cualquier propietario y presidente; y un Mundial está por encima de Peter Lim y asegurar un Mundial es asegurar el estadio, que va a ser una referencia; a todos nos encanta la mística de Mestalla, pero es un estadio que dejó de ser cómodo para el aficionado. Muchos aficionados del Atlético tampoco querían irse del Vicente Calderón y ahora están encantados con el traslado al Metropolitano y lo que ha significado para ellos de experiencia en los partidos y para económicamente para el club”.

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La carta de Libertad VCF

Ante ello, Libertad VCF que recientemente ha declinado recurrir la demanda que perdió contra las licencias del Nou Mestalla, ha añadido que "sus manifestaciones no solo resultan impropias sino que podrían interpretarse como una renuncia implícita a las funciones de supervisión, control y defensa del interés general".