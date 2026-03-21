David Torres 21 MAR 2026 - 18:50h.

El VCF Mestalla ganó en Paterna a los catalanes

El VCF Mestalla de Angulo salva un punto in extremis y sigue soñando con la salvación

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ValenciaEl VCF Mestalla afronta este fin de semana otro encuentro exigente. El filial valencianista se desplaza a Lleida para disputar este domingo a las 12:00 horas en el Camp d'Esports el encuentro correspondiente a la Jornada 28 de Segunda Federación Grupo 3. Partido vital para seguir soñando con la salvación.

El conjunto que dirige Miguel Ángel Angulo quiere y necesita reencontrarse con la victoria tras unas semanas complicadas en cuanto a resultados, a pesar de las buenas sensaciones de juego y competitividad. Por ello, filial busca encontrar por fin ese resultado que acompañe a las sensaciones para poder salir cuanto antes de la zona de peligro.

Los valencianistas anhelan regresar cuanto antes a la senda de victoria ante un Atlètic Lleida que llega en una dinámica complicada: tres derrotas consecutivas. El conjunto catalán ha sumado casi el doble de puntos como local (15) que como visitante (8), sumando un total de 23 y ocupando la 15ª plaza, en puestos de descenso.

El encuentro de la primera vuelta entre VCF Mestalla y Atlètic Lleida se saldó con victoria valencianista (1-0), que fue la primera de las tres que encadenó el filial en el Antonio Puchades durante las últimas jornadas de 2025

Cómo y dónde ver el Atlètic Lleida - VCF Mestalla

El VCF Mestalla afronta este fin de semana otro encuentro exigente. El filial valencianista se desplaza a Lleida para disputar este domingo a las 12:00 horas en el Camp d'Esports el encuentro correspondiente a la Jornada 28 de Segunda Federación Grupo 3. El partido se podrá seguir via streaming por Football Club