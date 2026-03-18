Mr Asubío analiza un posible sorpasso entre árbitros españoles en el Mundial

Pablo Sánchez 18 MAR 2026 - 17:09h.

Irán negocia con la FIFA para acudir al Mundial 2026 sin jugar sus partidos en Estados Unidos

La FIFA incluye a dos entre los preseleccionados

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Cada vez queda menos para que eche a rodar el balón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Todos desean estar presentes en una nueva cita mundialista. No solo los jugadores de los diferentes países pelea por estar en la lista definitiva. Los árbitros también buscan su hueco en el torneo. En el caso de España, la FIFA ha preseleccionado a dos árbitros de cara a junio: Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez. Este último estaba en todas las quinielas, aunque ahora las dudas crece. Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, desgranó las opciones de uno y otro de ir y el posible sorpasso que se avecina.

Al propio Mr. Asubío le sorprendió esta llamada de la FIFA a Hernández Hernández. El experto arbitral puso sobre la mesa las últimas designaciones arbitrales de ambos para intentar extraer conclusiones de si ambos estarán en el Mundial, si lo hará uno de los dos o si finalmente ninguno entrará en la lista definitiva. También analizó si podría producirse un sorpasso de uno al otro.

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La opinión de Mr. Asubío

"Ayer conocíamos la llamada de FIFA, mediante UEFA, a Alejandro Hernández Hernández. Ya había un árbitro preseleccionado para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que era Jose María Sánchez Martínez. Se le añade él. Uno de los dos, lo dos o ninguno podrán ir a la cita mundialista. Llama la atención que ya había dos preseleccionados y confirmados como árbitros de VAR españoles: Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández.

Ahora mismo, viendo las últimas designaciones arbitrales, Sánchez Martínez pitó la ida de los octavos de Europa Leage entre el Lille y el Aston Villa y Hernández Hernández pitó la ida del PSG-Chelsea, un partido de más calado que realmente el de Sánchez Martínez. En todas las quinielas estaba Sánchez Martínez, pero ojo que no haya sorpasso del árbitro canario al murciano", comentó Mr. Asubío.