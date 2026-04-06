Basilio García Sevilla, 06 ABR 2026 - 16:47h.

Llamada telefónica desde el club para pedir explicaciones por lo sucedido en el Tartiere

Los pisotones de Fede Viñas y Sibo a Sow que Hernández Hernández y Del Cerro Grande decidieron obviar

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No corren buenos tiempos en el Sevilla FC, pues todos los planetas parecen haberse alineado para que la catástrofe asome por Nervión. Todo lo que puede salir mal sale mal, incluido el rasero arbitral, con decisiones muy cuestionables casi en cada partido. El de este domingo ante el Real Oviedo no se ha escapado de la polémica, y en el club hace tiempo que están muy cansados de que esta situación se repita una y otra vez.

En el Sevilla están muy enfadados por las decisiones de Hernández Hernández desde el césped y de Del Cerro Grande desde el VAR. Además, llueve sobre mojado con el árbitro canario y, sobre todo, con el madrileño, protagonista de numerosas decisiones cuestionables en los últimos años, especialmente desde que se ha especializado en el videoarbitraje.

En el Carlos Tartiere fueron varias las decisiones que no favorecieron al Sevilla del dúo arbitral. Primero, una posible expulsión a Fede Viñas tras pisar el tobillo de Sow, después un posible penalti sobre Gudelj, posteriormente la roja que vio Nianzou por derribar precisamente a Fede Viñas -que también fue el goleador- y, por último, otra tarjeta roja perdonada a Sibo por volver a pisotear el tobillo del jugador suizo. Sow, de hecho, tuvo que quedarse lesionado en el banquillo tras recibir dos entradas escalofriantes que se saldaron con solo una amarilla para los oviedistas.

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El Sevilla se queja

Ante esta tesitura, y según ha informado Radio Sevilla, el club nervionense ya ha realizado una llamada telefónica al Comité Técnico de Árbitros que preside Fran Soto, para pedir explicaciones por el arbitraje sufrido en un partido de suma importancia que se saldó con la tercera derrota consecutiva del equipo en LALIGA EA SPORTS.

Tal y como indica el citado medio, el CTA se ha comprometido a contestar el requerimiento del Sevilla en cuanto tenga tiempo para analizar las jugadas. Cabe recordar, no obstante, que rara vez en lo que va de temporada el organismo arbitral ha enmendado la plana a ningún árbitro, retorciendo para ello si fuera necesario todos los argumentos posibles. Así, la derrota de Oviedo, la sanción a Nianzou y el tobillo de Sow se quedarán tal y como finalizaron y la queja, seguramente caerá en saco roto para el futuro.