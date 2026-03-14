Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 19:22h.

Reconoció estar “jodido” por dejar a su equipo con diez jugadores

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La expulsión de Abdel Abqar tras una acción con Alexander Sørloth en el área desató la polémica y dejó al conjunto azulón con diez jugadores. Tras el encuentro, el defensa del Getafe quiso dar su versión en televisión y aseguró que la acción fue completamente involuntaria.

Abqar explica su versión de la jugada

El central azulón defendió que en ningún momento tuvo la intención de tocar al delantero del Atlético en esa zona y explicó que se trató de una acción propia de un choque de partido.

“Hago esto por la roja. Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona”, explicó el jugador del Getafe.

Según Abqar, la jugada se malinterpretó por la posición de la mano durante la disputa. “En el vídeo se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Lo juro por mi familia que no quería tocarle ahí. Quería chocarle como pasa en el fútbol”, añadió.

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“Estoy jodido por dejar al equipo con diez”

El defensa también explicó que su intención era simplemente contactar con el rival para saber su posición dentro del área, algo habitual en el fútbol cuando se defiende.

“Mi mano quería tocarle la barriga, como en ocasiones que toco al adversario para saber dónde está”, aseguró el jugador.

Además, reconoció su frustración por la expulsión y por las consecuencias que tuvo para su equipo durante el partido. “Estoy jodido por dejar al equipo con diez y jodido por esta imagen porque no fue mi intención”, señaló.

Abqar también explicó que no pudo hablar con el árbitro del encuentro ni tampoco con su entrenador, José Bordalás, tras la jugada.