Miguel Casado 15 MAR 2026 - 09:43h.

El mexicano jugó por primera vez como titular con el Atleti

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Obed Vargas celebró ante el Getafe su primer partido como titular con la camiseta del Atlético de Madrid. El centrocampista mexicano fue designado por Diego Pablo Simeone para arrancar en el Metropolitano y como el propio técnico reconoció en la rueda de prensa posterior, el '21' "cumplió con un trabajo muy bueno defensiva y ofensivamente".

El ex de Seattle Sounders disfrutó de 73', antes de ser sustituido por Marcos Llorente "para dar refresco" al centro del campo, como explicó el Cholo. En ese rato, dejó buenas cifras sobre el terreno de juego: 89% de acierto en pases, 54 toques de balón, 2/2 regates completados, 1 falta recibida, 3 recuperaciones de balón y fue 0 veces regateado.

Al paso por la zona mixta, el futbolista reconoció estar "muy feliz por poder aportar, porque el equipo ganó y por los tres puntos", pero reconoció que "fue un partido difícil".

"Todo el grupo me arropó, me ayudó, preparamos el partido de una buena manera, estábamos preparados para lo que iba a traer el Getafe. Dar lo mejor de mí para el partido e ir generando esa confianza minuto a minuto", expresó antes de confesar haber cumplido su sueño al "estar acá, aportar y ayudar al equipo. No se puede describir con palabras”.

Tuvo tiempo, también, para hablar del gol de Nahuel Molina: "Increíble, la verdad. Cuando sale el zapatazo pensaba que iría a las gradas y terminó en el ángulo. Muy feliz por él, porque siempre trabaja muy bien y por el equipo, porque al final nos llevamos los tres puntos”.

Las palabras de Simeone sobre Obed Vargas

Simeone, además de elogiar su buen desempeño en el encuentro, puso en valor la predisposición pese a la falta de protagonismo en sus primeros meses con el Atleti. "Hay cosas que se ven. El chico jugó bien, se adaptó bien para ser su primer partido de titular, no venía teniendo continuidad y cumplió con un trabajo colectivo defensiva y ofensivamente muy bueno. Después se fue cansando con el correr de los minutos, normal, porque no tenía minutos en su cuerpo”, comentó el argentino.

Obed tan solo había contado con 65 minutos de juego esta temporada: 31 en los encuentros de LALIGA y Copa del Rey ante el Betis y 34 antes el Rayo Vallecano.