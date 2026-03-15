Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 00:16h.

La explicación de Abdel Abqar a su expulsión por agarrar a Sorloth de sus partes íntimas: "Juro por mi familia que no quería tocarle ahí"

Terminó expulsado por una acción que dio mucho que hablar

Compartir







El duelo que disputaron el Atlético de Madrid y el Getafe en el Metropolitano no será recordado por el resultado ni por el encuentro en sí. Lo que no se olvidará será una acción polémica que ha dejado opiniones de todo tipo y un sinfín de comentarios y respuestas en las redes sociales. Los protagonistas fueron Abqar y Sorloth tras una jugada en la que el conjunto azulón se quedó con un hombre menos.

Con el juego detenido, Abqar tocó supuestamente en sus partes a Sorloth, algo que el delantero noruego no se tomó nada bien. De inmediato agarró a su rival por un brazo y lo arrastró al suelo. A partir de ahí entraron en juego todos los actores, entre ellos el VAR, que decretó la expulsión del futbolista del Getafe.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Getafe en casa del Atlético con un gran Zaid Romero y dos suspensos

Abqar vio la roja directa por dicha acción. Tras el partido, se limitó a repetir que jamás tocó ahí al jugador del Atlético con intención. "Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona. En el vídeo se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Lo juro por mi familia que no quería tocarle ahí. Quería chocarle como pasa en el fútbol", comentó Abqar tras el partido.

PUEDE INTERESARTE El Getafe estalla pidiendo la expulsión de Sorloth y Zaid Romero enseña la sangre que le dejó su codazo

El audio del VAR

Después del partido, como cada semana, salió a la luz la intervención desde la sala VAR con el árbitro del encuentro. En este caso, Ortiz Arias vio la repetición en la pantalla tras las palabras de su compañero y no dudó. "Miguel te recomiendo una revisión para que valores una potencial roja. Cuando el juego estaba detenido Abqar toca los testículos de Sorloth. Te muestro dos cámaras para ello. En ambas se observa dicha acción", le comentaron al colegiado. "Lo estoy viendo, voy a sacar roja al jugador número tres amarillo", respondió Ortiz Arias.