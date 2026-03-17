Miguel Casado 17 MAR 2026 - 20:09h.

Los rojiblancos buscan cerrar la eliminatoria en Inglaterra

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Atlético de Madrid se mide este miércoles a partir de las 21:00 horas al Tottenham Hotspur en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Pese al favorable 5-2 de la ida, la parroquia atlética no quiere relajaciones en el duelo en Londres y la rueda de prensa previa al partido lo ha reflejado.

Simeone ha dejado claro que el partido hay que jugarlo y que marcar un gol "sería lo mejor para llevar al rival a una situación más incómoda".

Pero pese a esa tensión que transmitía el técnico argentino delante del micrófono, el entrenamiento sobre el terreno de juego posterior ha reflejado un buen rollo tremendo. Y no es para menos, pues el equipo está viviendo un buen momento de la temporada.

Enrique Cerezo, testigo del entrenamiento

Ni siquiera el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se ha querido perder la sesión preparatoria previa. Sobre el verde del Tottenham Hotspur Stadium se ha palpado un ambiente muy favorable para que el equipo marche bien: muchas risas, muchos juegos y piques en los rondos del comienzo del entrenamiento y caras de felicidad entre los futbolistas.

Y desde la banda, no perdía detalle Cerezo. Tampoco Mateu Alemany, que con su chándal del Atleti enfundado ha prestado, también, mucha atención a los movimientos de los jugadores en el escenario del partido de mañana.

Jan Oblak y Pablo Barrios son las grandes bajas para el equipo del Metropolitano. El portero, por una lesión muscular que ya le impidió jugar el pasado fin de emana y el mediocentro por la distensión muscular que se le diagnosticó en el costado el viernes. Tampoco puede jugar un Rodrigo Mendoza que sufrió un esguince hace algunos días.

Con todo ello, Simeone apunta a alinear el siguiente once: Juan Musso; Marc Pubill, Le Normand, Hancko y Ruggeri; Marcos Llorente y Johnny Cardoso; Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.