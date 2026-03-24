Lucas Gatti Argentina, 24 MAR 2026 - 16:15h.

Coudet y River tienen claro que Giovanni Simeone es su primera opción para la delantera

El hijo del Cholo no le cierra las puertas al fútbol argentino

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River Plate buscará traer un centro delantero en el próximo mercado de fichajes. El apuntado es Giovanni Simeone, futbolista del Torino de Italia. El delantero, de 30 años, es pretendido por Eduardo Coudet, director técnico riverplatense, que ya se lo pidió a la dirigencia del club argentino. Ni bien asumió el cargo tras la salida de Marcelo Gallardo, el Cacho pidió por dos delanteros. El Plan A es Giovanni, y el Plan B es Rafael Santos Borré, ambos con pasado millonario.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el hijo mayor del Cholo Simeone tiene contrato con el conjunto italiano hasta el 30 de junio de 2028. Por este motivo, su salida no será fácil, ya que el Torino lo compró en 6 millones de dólares y tiene vinculo por tres años más, algo que podría complicar su traspaso al conjunto argentino.

Sin embargo, luego del partido entre Milán y Turin, el atacante no confirmó ni desmintió los rumores sobre el interés de River, dejando la puerta abierta, pero sin alimentar las especulaciones. “El futuro es incierto”, aseguró uno de los cuatro hijos de Diego Pablo Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid.

En el último encuentro por la Serie A, Giovanni marcó para el Torino, pero su gol no alcanzó para evitar la derrota en su visita a Milán por 3-2, partido correspondiente a la fecha 29. El argentino convirtió el 1-1 parcial al recoger un tiro en el palo cuando se terminaba la primera etapa y después del encuentro habló de su futuro, en medio del fuerte interés de River para tenerlo después de que finalice la temporada en Europa. “Ahora estoy pensando en este momento, que es muy difícil”, destacó.

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Giovanni Simeone despunta en el Torino

Torino no atraviesa una buena temporada. Sin embargo, el goleador vive un presente inmejorable. El equipo de Turin se encuentra en la posición 14 de la Serie A con 33 puntos y está a solamente seis del Lecce, que está en zona de descenso y tiene un encuentro menos disputado. Entre ellos están solamente Cremonese, Fiorentina y Cagliari.

Más allá del irregular andar de su equipo, Simeone atraviesa un momento sensacional. Con su gol frente al Rossonero, lleva ocho en la temporada y es el máximo goleador del Torino, alcanzando los 81 goles en la Serie A, superando a Julio Cruz e igualando a Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, como máximos goleadores extranjeros.

El buen andar de Gio Simeone le suma condimentos a los rumores de un posible desembarco a River a mitad de año. De hecho, Leonardo Ponzio, integrante de la Secretaría Técnica de River, no descartó su arribo. “La verdad es que es un laburante de este deporte, un profesional. Lo respeto mucho”, dijo el ex volante central millonario.

A raíz del interés de River por Giovanni, su papá que se encuentra en Argentina desde hace un día por el párate de amistosos FIFA, decidió no responder cuando le consultaron en rueda de prensa sobre la posibilidad de que su hijo pueda convertirse en refuerzo de River a mitad de año.

Mas allá del silencio del Cholo, Giovanni es seguido por el Millonario desde hace varias semanas y es el elegido por Coudet como refuerzo para julio 2026. Todavía el club argentino no hizo una oferta formal, pero hay un interés para que el atacante regrese a River, ya que hizo las divisiones inferiores allí entre el 2013 y 2016.

Su paso por River Plate

Simeone debutó en River el 4 de agosto del 2013, en una derrota por 1 a 0 ante Gimnasia cuando Ramón Díaz era el entrenador. Cinco días más tarde, contra Rosario Central, convirtió su primer tanto. Tras 33 partidos, cuatro goles y con cuatro títulos en su haber (Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015) emigró a Banfield en julio del 2015. Tras su paso por el Taladro, hizo carrera en Italia, defendiendo los colores Hellas Verona, Fiorentina, Cagliari, Napoli y ahora Torino.

No obstante, el atacante supo formar parte del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, principalmente durante el recambio generacional de 2018, donde debutó y marcó un gol ante Guatemala. Luego, en el 2023 fue citado en varias ocasiones, aunque no se ha consolidado como titular y hoy no es tenido en cuenta para disputar el Mundial 2026.