Diego Páez de Roque Madrid, 24 MAR 2026 - 13:38h.

Giuliano Simeone se sometió a un test de preguntas sobre su futuro

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En el parón de selecciones, muchos futbolistas aprovechan la falta de partidos o entrenamientos para conceder entrevistas. Giuliano Simeone, que disputará los próximos compromisos internacionales con la Selección Argentina, ha estado en el canal de YouTube de Lo Del Pollo para mantener una conversación distendida, valorar su papel en la Albiceleste y ponerle contra las cuerdas preguntándole por su futuro.

Giuliano niega a la mayor un hipotético fichaje por el Madrid

Uno de los temas más candentes de la entrevista fue imaginando posibles fichajes por sus principales rivales. Mirando por la parte argentina, por su paso en River Plate, fue preguntado por un posible fichaje por Boca Jrs. Entre risas, lo descartó repetidamente. "Ni una chance", respondió.

Además, lo relacionó con el Real Madrid, negando a la mayor un hipotético fichaje si el club blanco se interesase en él. "No jugaría en el Real Madrid. Si Florentino Pérez me quiere, digo que no. Es imposible". Así, Giuliano Simeone ha dejado claro una vez más su sentimiento por el Atlético de Madrid, el cual ha demostrado incluso desde antes de ser futbolista profesional.

Además, hablando acerca de su futuro, reconoció que sí le gustaría volver a River Plate, el lugar donde dio sus primeros pasos como futbolista. "Estuve en el colegio y llegué a entrenar con los reservas. Me dieron muchas herramientas para ser el jugador que soy hoy", afirmó el futbolista del Atlético de Madrid.

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En la entrevista, Giuliano Simeone también habló de su papel en la Selección Argentina, asumiendo que no se considera un jugador fijo en la Albiceleste.

"Muy pocos, los elegidos, se pueden considerar parte de ser un jugador de la Selección Argentina. Hay jugadores por toda Europa y en el fútbol argentino que pelean cada día por estar en una lista. Puedes tener un buen rendimiento y estar en muchas convocatorias y después tener un peor y que un chico lo haga mejor que tú. No hay que relajarse", mencionó.