El ruego de un niño a Griezmann tras anunciarse su fichaje por el Orlando: "No te vayas"

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAR 2026 - 13:18h.

Un aficionado del Atlético de Madrid le ha rogado al jugador francés que se quede después del anuncio de su fichaje por el Orlando City

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La salida del entrenamiento de hoy del Atlético de Madrid ha dejado una imagen curiosa con Antoine Griezmann como gran protagonista. El fichaje del jugador francés por el Orlando City de la MLS se oficializó durante el día de ayer y hoy ha vuelto a la normalidad realizando su primera sesión de entreno con el club rojiblanco después del anuncio de su marcha a Estados Unidos. El máximo goleador de la historia del Atlético sigue siendo uno de los jugadores favoritos de los más pequeños y al acabar el entrenamiento, un niño se ha acercado a su coche dejando un momento entrañable. El pequeño aficionado le rogó al galo que se quedara en el club colchonero y que no se fuera. Un sentimiento generalizado en la hinchada rojiblanca ya que el de Macon sigue siendo una pieza importante para Diego Pablo Simeone y su marcha puede dejar un gran vacío en la delantera del Atlético.

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Antoine Griezmann sigue siendo un ídolo para la afición rojiblanca

Aunque se haya oficializado su marcha, Antoine Griezmann sigue siendo un ídolo para los aficionados del Atlético de Madrid y lo que se ha vivido en la puerta del Cerro del Espino es una demostración más de ello. Un niño se ha acercado al coche del francés y le ha rogado que no se fuera del club rojiblanco. "No te vayas" le dijo el pequeño. Griezmann, mientras firmaba su camiseta, ha reaccionado con una sonrisa. El delantero de Macon todavía puede engrandecer su legado en esta última fase de la temporada. El club colchonero tiene la opción de ganar la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, equipo del que lo fichó el Atlético, en una final que se disputará el sábado 18 de abril a las 21.00, pero también está clasificado a los cuartos de final de la Champions League que jugará frente al Fútbol Club Barcelona.

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Una sesión de entrenamiento sin los internacionales y sin Diego Pablo Simeone

En el entrenamiento de hoy solo ha habido 5 jugadores del primer equipo: Le Normand, Koke, Griezmann, Ruggeri y Lenglet. El resto de los integrantes han sido del Atleti C y Juveniles. Diego Pablo Simeone tampoco estuvo presente ya que se encuentra en Argentina con permiso del club. Marc Pubill ha hecho trabajo aparte sobre el césped de forma individual, marchándose de la sesión antes de que se abrieran las puertas y Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza siguen con su recuperación. El Atlético de Madrid afronta este parón de selecciones con la mente puesta en la fase más importante de la temporada.