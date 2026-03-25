El capitán acaba contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada

Las cinco salidas que maneja el Atlético de Madrid para el próximo verano

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Sólo dos jugadores del Atlético de Madrid acaban contrato a final de temporada: Koke Resurrección y Nico González. El plan de la dirección deportiva con el argentino está más que trazado, con el objetivo de no cumplir la cláusula de compra automática para negociar a la baja con la Juventus el próximo verano. Con el capitán, mientras tanto, también empieza a dilucidarse su futuro: todo apunta a una renovación.

Según informa Mundo Deportivo, Koke renovará una temporada más con el Atlético. Tanto el jugador como el club están convencidos de su continuidad un curso más, por lo que el centrocampista cumplirá 35 años con la camiseta rojiblanca.

Convertido ya en una leyenda del Atlético, la última renovación del capitán se produjo el pasado 2 de junio. "El contrato de nuestro capitán contempla una renovación anual al final de cada temporada", anunció por entonces la entidad. Todo apunta a que esa renovación anual se volverá a producir a final del presente curso, el próximo mes de junio.

Koke Resurrección, leyenda y pieza clave del Atlético

El capitán no sólo es una leyenda, sino que además sigue siendo una pieza angular en los planes de Diego Pablo Simeone. Durante los primeros partidos del curso empezó teniendo algo menos de protagonismo, pero no tardó en hacerse de nuevo con la titularidad.

Koke ha disputado esta temporada 44 partidos y suma más de 2.660 minutos, dos goles y tres asistencias. De esos 44 encuentros, ha sido titular en 29, un 65% del total. Sólo cinco jugadores han jugado más minutos que el capitán esta temporada: Hancko, Oblak, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Marcos Llorente. Una muestra más de que, pese a su edad, sigue siendo clave a nivel deportivo para el cuadro rojiblanco, si bien es cierto que su rendimiento ha tenido varios altibajos a lo largo del curso.