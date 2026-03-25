Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 18:05h.

El central sigue siendo del gusto colchonero

Aunque hay una alternativa

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MadridEl Atlético de Madrid protagonizará un activo mercado de fichajes veraniego. Entre las demarcaciones a reforzar, Mateu Alemany subraya en rojo el lateral derecho, el puesto de pivote y el eje de la zaga, sin descartar una pequeña renovación en la portería. En lo que respecta al puesto de defensa central, hasta tres activos de la actual plantilla podrían marcharse a partir de junio. Una situación que sigue desde la distancia Cuti Romero.

Lo del central argentino y el club colchonero, pese a los intentos, no cuajó. El capitán del Tottenham estaba deseoso de jugar en el Metropolitano, pero las altas exigencias económicas de los Spurs dejaron sin efecto cualquier ofensiva atlética.

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Alemany, que podría dar salida a José María Giménez, Robin Le Normand y Clément Lenglet, amplía el abanico de opciones para reforzar la defensa. Sin descartar del todo la posibilidad de una nueva intentona por el Cuti. Más si cabe teniendo en cuenta la cláusula especial que firmó el campeón del Mundo desvelada por MARCA.

Cuti Romero y una cláusula especial para fichar por el Atlético de Madrid

El pasado verano, el defensor apostaba por ampliar su vinculación contractual con el Tottenham hasta junio de 2029. Un contrato largo que bloqueaba cualquier intento del Atlético de Madrid por su fichaje. No obstante, aún siendo una operación difícil, hay una posibilidad abierta para la entidad madrileña gracias a la cláusula que incluyó el propio futbolista.

Según la citada fuente, Cuti Romero guarda una cláusula que atribuye una opción preferencial para el Atlético, así como para el Real Madrid y el FC Barcelona. De este modo, el argentino podría recalar en el Metropolitano por una cantidad fija inferior a la tasación actual del club inglés, la cual ronda los setenta millones de euros.

La cantidad fijada por contrato son sesenta millones de euros. Si el Atlético acaba decantándose por ese gran desembolso, aprovecharía así su opción preferencial por Cuti Romero. Una operación muy complicada, pero que evidencia las ganas del central por vestir la camiseta rojiblanca.