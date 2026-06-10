El Barça no pagará la cláusula de Rashford: o el Manchester United lo cede, o se quedará en Inglaterra

Javi Rayo 10 JUN 2026 - 13:00h.

El FC Barcelona, abierto a otras fórmulas para que vuelva al club

La oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez: 50 millones menor que la de Florentino Pérez y a pagar en seis años

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Adiós -de momento- a las opciones de volver a ver a Rahford vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Fabrizio Romano ha revelado en sus redes sociales que el conjunto azulgrana ha tomado la decisión de no pagar la cláusula de rescisión de 30 millones que tenía el futbolista inglés. Es cierto que el extremo queda bien cubierto con Raphinha -que tiene una oferta mareante de Arabia Saudita- y Anthony Gordon, recién fichado procedente del Newcastle a cambio de más de 80 millones de euros. Según el periodista italiano, no se trata de un adiós definitivo puesto que el club catalán estaría dispuesto a traerle de vuelta -otra vez- en calidad de cedido, eso sí, siempre que el Manchester United quiera, aunque parece que el conjunto inglés estaría apostando más bien por una venta definitiva.

Rashford, adiós al Barcelona

Según cuenta Mundo Deportivo, la intención del FC Barcelona es gastar el dinero en un delantero centro, ya sea Julián Álvarez (la prioridad) u otro futbolista. A la par de la decisión del FC Barcelona, Rashford ha optado por actualizar sus redes sociales, borrando de su biografía todo rastro de pertenencia a su ya exequipo. El internacional inglés acaba su etapa en Barcelona con una Liga en su palmarés y unos registros de 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos disputados entre todas las competiciones con la camiseta azulgrana. Aunque Carrick tendrá que tomar la decisión final sobre su futuro, en Alemania insinúan que el Bayern estaría muy interesado en pagar los 30 millones de la cláusula para hacerse con sus servicios.

Aunque apuntaba a marcar una época en el Manchester United, Rashford nunca llegó a establecerse como titular indiscutible en el extremo de los red devils, con las cesiones a Aston Villa y FC Barcelona mediante. Ahora tendrá el Mundial para lograr convencer, ya sea al Manchester United de retenerlo, o a otro club de ficharlo.