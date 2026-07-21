Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 09:55h.

El centrocampista argentino ha publicado un mensaje hablando de la final a través de su perfil oficial de Instagram

El festival de patadas de Argentina frente a España: 25 faltas, 6 tarjetas amarillas y una roja

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Argentina no pudo revalidar el título mundial conquistado en Catar 2022. La selección de Lionel Scaloni cayó por 1-0 ante España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y vio cómo el conjunto de Luis de la Fuente levantaba su segunda Copa del Mundo. Un día después del encuentro, Rodrigo De Paul, uno de los jugadores más importantes de la Albiceleste, rompió su silencio con un mensaje en redes sociales dirigido a la afición argentina y con una reflexión sobre todo lo vivido durante el torneo.

Un mensaje de orgullo con un dardo oculto

El centrocampista argentino utilizó su perfil oficial de Instagram para compartir una carta en la que reconoció el dolor por no haber podido conservar el título mundial. De Paul aseguró que la mayor decepción era no haber podido regalar otra alegría a los aficionados, a quienes agradeció el apoyo recibido durante todo el campeonato. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país”, escribió el internacional argentino. El futbolista explicó que ese respaldo será el principal apoyo para superar una derrota que, según reconoció, tardará mucho tiempo en olvidar.

En su publicación también hizo referencia al ambiente que, a su juicio, rodeó a Argentina durante el Mundial. De Paul denunció que durante el torneo surgieron “conspiraciones infundadas” para desacreditar el recorrido de la Albiceleste y dejó una frase llamativa: “Nuestras sonrisas molestan”.

El futbolista consideró que las críticas y el ruido generado alrededor del combinado argentino no hicieron más que reforzar la unión del grupo y el sentimiento de pertenencia hacia la camiseta nacional. Pese a la derrota en Nueva Jersey, cerró su publicación con un mensaje de orgullo hacia su país y hacia una generación que, después de conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de 2022, volvía a disputar una final mundialista.