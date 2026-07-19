Alberto Cercós García 19 JUL 2026 - 18:58h.

A varias horas para que la final entre Argentina y España de comienzo, el caos empieza a hacer acto de presencia

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La gran final del Mundial entre Argentina y España todavía no ha comenzado, pero los alrededores del MetLife Stadium ya viven su propio partido. A varias horas del inicio del encuentro, el acceso al recinto se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de aficionados y trabajadores acreditados, atrapados en interminables colas y sometidos a un operativo de seguridad que está ralentizando por completo la entrada al estadio. La expectación por el duelo entre la vigente campeona del mundo y la campeona de Europa ha desbordado cualquier previsión, provocando escenas de auténtico caos en los accesos.

Las imágenes que llegan desde East Rutherford muestran largas filas que se extienden durante cientos de metros, con aficionados esperando durante más de una hora para superar los controles. La situación también está afectando al personal acreditado, que tampoco consigue acceder con normalidad al estadio debido a la acumulación de personas y a la exhaustividad de los registros. El enorme despliegue de seguridad, reforzado por la presencia de numerosas autoridades y personalidades en la final, está provocando importantes embotellamientos en todos los puntos de entrada al MetLife.

Un caos mayúsculo para el Argentina-España

El ambiente en los aledaños mezcla la ilusión propia de una final histórica con el creciente nerviosismo de quienes temen no llegar a tiempo para presenciar el inicio del encuentro. Miles de seguidores españoles y argentinos, desplazados desde distintos puntos de Estados Unidos y del resto del mundo, se agolpan en los accesos mientras buscan la puerta correcta o esperan instrucciones de la organización. A ello se suma la enorme afluencia de público en los transportes y zonas anexas al estadio, completamente desbordadas por la dimensión del evento.

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La organización confía en que la situación pueda normalizarse conforme avance la tarde, aunque las primeras horas de acceso dejan una imagen muy alejada de la esperada para el mayor partido del torneo. El MetLife, escenario de una final llamada a hacer historia entre España y Argentina, está ofreciendo una cara muy distinta fuera del césped: la de una logística que, por el momento, no está siendo capaz de absorber el enorme volumen de aficionados que buscan ocupar sus localidades antes del pitido inicial.