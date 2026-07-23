Fran Fuentes 23 JUL 2026 - 16:54h.

El seleccionador se ríe, pero está convencido de que el jugador lo hará: "Es un hombre de palabra"

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Marc Cucurella ha sido uno de los jugadores más destacados del Mundial. Desde el lateral izquierdo, el defensor recién fichado por el Real Madrid se ha consagrado como uno de los jugadores más fiables a nivel defensivo, pero también determinantes en la zona de ataque. Sin embargo, más allá de lo meramente deportivo, el jugador ha sido una de las grandes atracciones del campeonato debido a la promesa que realizó en los micrófonos de la cadena COPE, en la que aseguró que, si España ganaba la Copa del Mundo, se tatuaría la cara de Luis De la Fuente.

Pues bien, la Selección Española volvió a casa como campeona, se proclamó campeona del Mundial y bordó en el pecho su segunda estrella. Es decir, que a Marc Cucurella ahora le toca pagar y tatuarse en su cuerpo la cara de Luis De la Fuente. A este respecto le han preguntado al seleccionador, que se ha partido de risa, aunque ahora le exige al futbolista que cumpla con su promesa.

Luis De la Fuente confía en Marc Cucurella: "Es un hombre de palabra"

Así lo ha expresado, entre risas, en los micrófonos de TVE: "Lo primero que le he dicho es que está loco, y lo segundo, que una promesa hay que cumplirla siempre. Él lo cumple, es un hombre de palabra. Le he dicho que eso es lo más importante, que, cuando uno dice algo, hay que cumplirlo", sentencia.

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En este sentido, ahora Marc Cucurella tendrá que ir buscando a un tatuador que recree de manera fidedigna el rostro del seleccionador. De esta manera, Luis De la Fuente acompañará para siempre al jugador del Real Madrid, formando parte de su piel. Algo que muchos se tomaban a risa cuando el lateral, conocido por ser un bromista y altamente carismático, lo lanzó públicamente. Había quien creía que, como España tenía muy difícil alzarse como campeona, era una promesa vacía. Ahora habrá que esperar acontecimientos para ver si el futbolista cumple. Desde aquí estaremos encantados de contar que así es.