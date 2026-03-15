Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 21:25h.

La petición de Álvaro Núñez al Celta y el sufrimiento antes de su debut: "No han sido dos meses fáciles"

El míster evita hablar de otro objetivo hasta alcanzar los 43 puntos

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Claudio Giráldez comentó en rueda de prensa el gran trabajo que había realizado su equipo en La Cartuja pese al empate a un gol frente al Betis. El Celta se puso por delante con el gol de Jutglà y tuvo ocasiones para sentenciar, pero Bellerín igualó en la segunda parte. En el apartado clasificatorio todo sigue igual, con los verdiblancos quintos y los celestes sextos a tres puntos de distancia. El entrenador vigués sigue viendo a los béticos favoritos para acabar optando a esa plaza de Champions.

Giráldez fue claro ante los medios y expresó los motivos que considera esenciales para que el Betis termine quinto en la clasificación de LALIGA EA SPORTS. "El principal es porque van quintos y nos sacan tres puntos. Quedan 10 jornadas, sabemos el potencial que tienen y las diferentes formas que tienen de ganar un partido. Nosotros tenemos que remar muchísimo para ganar cada encuentro. Por eso creo que llevan tanto tiempo jugando competición europea, tienen esa plantilla, ese presupuesto para ser aspirantes. A nosotros nos queda cumplir nuestro primer objetivo y después soñaremos si es necesario".

La rueda de prensa de Claudio Giráldez

El empate: "Suficiente. Me voy enfadado, contento con el equipo, orgulloso con lo que ha hecho, con una primera parte buena. En la segunda nos jugaron más vertical y sabíamos que íbamos a sufrir. Lo que más me molesta del partido es el gol de ellos. No fuímos capaces de matarles, cuando hemos jugado con el corazón y no con el cerebro el Betis ha sido mejor"

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Ocasiones: "El fútbol es acierto, generamos llegadas de muchas maneras, jugando bien y en el momento que tuvimos para matarlo lo dejamos vivo. Sabemos que ellos tienen mucho potencial, que es difícil maniatarles en su transición, que tenían recursos de sobra en el banquillo para cambiar la dinámica. No hemos olido bien la sangre para poder matarlos".

Objetivo: "Dije 43, tenemos 41. Tuvimos 43, los perdimos y ya sabemos lo difícil que es ganar un partido. Hemos estado brillates en 45-60 minutos y no hemos ganado. Es muy difícil y lo hemos visto en nuestras propias carnes. Lo ven los rivales contra nosotros. Llevamos 42 partidos este año y solo hemos perdido 10. A seguir remando y cuando tengamos los 43 vamos a ir con todo a por otro objetivo. De momento, prudencia".

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Álvaro Núñez: "Ha tenido uan personalidad brutal para ser su primer partido con nosotros. En lo posicional bien, le falta un poco de ritmo. Muy buena primera muestra con nosotros. Fer y Sotelo pueden ser una muy buena pareja para combinar. Muy contento con cómo han defendido en el bloque bajo. Bien en llegadas de segunda linea de Fornals, de Fidalgo, defendieron bien y con la pelota pueden ser más protagonistas de lo que han sido. Una versión muy buena del equipo, mucha profundidad".