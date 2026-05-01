David Torres 01 MAY 2026 - 15:07h.

No se ha entrenado y no jugará ante el Atlético de Madrid

Corberán anuncia la lesión de Lucas Beltrán y un alta para la final ante el Atlético

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ValenciaEl delantero argentino Lucas Beltrán no se ejercitó este viernes con el Valencia debido a unas molestias en la rodilla, a falta de un día para del partido contra el Atlético de Madrid este sábado. “El único jugador que no ha podido entrenar hoy es Lucas Beltrán, que tiene una molestia en la rodilla. Como todavía queda un entrenamiento, mañana veremos para ver si está disponible para el partido del sábado”, dijo el técnico Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla. Será baja en la convocatoria.

Lucas Beltrán se ha vuelto a resentir de los problemas en la rodilla que lo tuvieron en el dique seco tres jornadas entre finales de febrero y comienzos del mes de marzo. En el once titular, casi con toda probabilidad, estará Javi Guerra en su lugar.

Altas y bajas del Valencia CF además de Beltrán

Mientras, sobre el central suizo Eray Cömert, el técnico contó que pudo hacer una parte del entrenamiento de este jueves después de perderse los dos últimos partidos por una lesión en la musculatura abdominal. “Entendemos que mañana lo completará y, si todo va bien, estará disponible para el siguiente partido”, expresó. Este viernes siguió con el grupo por lo que entrará en la lista.

El recientemente lesionado Thierry Rendall y los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier siguen con sus procesos de recuperación, mientras que Julen Agirrezabala está cerca de poder volver.

Sobre el estado del meta vasco apuntó que "es una cuestión de sensaciones, de adaptación a su rodilla. Con la cirugía la rodilla se modifica y hay una adaptación. Todavía no ha hecho entrenamientos con el grupo, si la evolución es buena se integrará y entonces será un momento de cercanía al alta competitiva". Será en cuestión de una o dos semanas.