David Torres 07 MAY 2026 - 14:05h.

No cabe más recurso y la presidenta del Tribunal le recuerda que debería haber presentado pruebas

Miguel Zorío recurre su querella inadmitida contra Peter Lim: "Ya puedo adelantar que será rechazado"

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ValenciaTal y como predijo el propio Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF en tiempos de Vicente Soriano, cuando se paralizaron las obras del Nou Mestalla y que anunció que los solares del actual estadio estaban vendidos, su última demanda hasta la fecha contra Peter Lim ha sido desestimada. Esta vez ha sido la Audiencia la que no ha tenido en cuenta sus peticiones. El tribunal presidido por Dª M.ª Carmen Melero Villacañas-Lagranja y los Magistrados D. Lamberto J. Rodríguez Martínez y D. Gonzalo Pérez Fernández (Ponente) ha desestimado el recurso contra Peter Lim, Meriton y Layhoon Chan, inadmitiendo todos los cargos.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia decidió inadmitir a trámite la querella presentada por el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío contra el máximo accionista del club, Peter Lim, y otros directivos vinculados a Meriton Holdings, al no apreciar indicios de delito en las acusaciones de supuestos delitos societarios, estafa o administración desleal. Fue una querella presenta ante Antifraude primeramente.

Sin pruebas

En su resolución, el Tribunal le afea a Zorío y su letrado que "carece de justificación alguna abrir o mantener abierto un proceso penal para comprobar unos hechos tanto en aquellos casos en que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito" y dice que, en los otros hechos que acusa debe mostrar pruebas por eso explica que tampoco cabe investigar "los otros hechos, a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan en la querella, no se ofrezca en ésta ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos.”, le recuerda el juez en su auto al que ha tenido acceso ElDesmarque.

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¿Qué pedía Zorío? Todo desestimado

De esta forma, el juez ha desestimado todos los puntos que pedía Zorío que eran, a modo resumido: Apropiación indebida del Valencia CF; los préstamos de Meriton luego capitalizados en acciones del club; la compraventa de jugadores, en especial los casos de Rodrigo, André Gomes y Joao Cancelo y "el posible delito fiscal cometido por Layhoon al no haber declarado sus retribuciones en España ni como residente ni como no residente". En este último caso, aunque lo ha tumbado, sí que admite el Tribunal que lo comunicará a la Agencia Tributaria para ver si ellos entiende que pudiera haber delito.