Basilio García Sevilla, 09 MAY 2026 - 19:36h.

"La afición no nos deja nunca, a lo mejor vosotros estáis acostumbrados, pero yo flipo. No paran".

Castrín olió el miedo

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Luis García Plaza está cumpliendo con el trabajo que se le encomendó cuando el Sevilla FC le fichó para sustituir al equipo. El objetivo no está cumplido, pero sí que está cerca. Con una victoria en los próximos tres partidos estará hecho. Si se consigue esa permanencia, el madrileño tiene asegurada su continuidad en el club salvo giro de los acontecimientos, y en la rueda de prensa tras ganar al RCD Espanyol, habló por vez primera de lo que podría ser el equipo con él el año que viene, aunque asegura estar centrado en el choque del miércoles ante el Villarreal.

El técnico sevillista se ha quejado del estado del césped en la primera mitad, y ha confesado que no le gustó demasiado su equipo en ese primer acto. “Era injusto perder, después hemos hecho méritos para la victoria. En la primera tarde hemos estado mal, el campo estaba lentísimo no sé por qué, es un fallo que tenemos que arreglar. Para ellos y para nosotros. Hemos hecho mejor segunda parte que la primera. El gol de Castrín, cómo es el gol, de arresto, de irse para arriba, de quiero ganar el partido, nos ha levantado a todos. La afición no nos deja nunca. A lo mejor vosotros estáis acostumbrados, pero yo flipo. No paran. Lo del VAR nos ha parado un poco, y aún así no paran. Es increíble. Agradecérselo, el equipo está dándolo todo, jugando mejor o peor está siendo así. Hemos ganado dos partidos seguidos, pero no está hecho. Con 40 no se va a salvar nadie, hay que seguir sumando. Nos empatan en el 99’, ganamos en el descuento, ayer el Levante... Va a haber muchos de estos”, resumía.

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En lo personal, Luis García Plaza no se ha acercado a celebrar la victoria con la afición, pues asegura llevar poco tiempo aquí… pero espera estar la temporada que viene. “Ha sido un partido muy exhausto, cuando hay este ambiente no logras hablar con ningún jugador, es imposible dar una orden. Ojalá hubiera un tiempo muerto, ves un error y no lo puedes corregir, es muy frustrante a veces como entrenador, porque no te miran. Se vive mucha tensión, he venido a un club muy grande en una situación muy delicada. El equipo estaba muy tocado, se van levantando, es mucha responsabilidad. Llevo poco aquí, no me siento con el derecho de ir a celebrar. Soy un profesional al que llaman en una situación muy delicada, necesitan resultados inmediatos. Ya veréis donde esté el año que viene, espero que aquí, que en mis equipos la segunda vuelta es mejor que la primera. Aquí hay que sacar rendimiento ya, es un equipo que estaba muy tocado. Este club tiene que estar en primera división. No nos va a regalar nadie nada. Hemos sido capaces de ganar a un equipo que va a competir”, expresaba.

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El fútbol le devuelve algo. “Si seguimos dando, nos tiene que dar algo, dije en Pamplona. Llevamos nueve puntos en seis partidos, pero no me vale. El equipo, la primera parte, no me ha gustado. Le doy la excusa de que era muy difícil circular la pelota, ye so no nos lo podemos competir. Aun así, hemos estado muy fallones, en la segunda, cuando mejor estaba, ha venido el gol de ellos. El equipo se ha repuesto, ha creído en él, los cambios han sido espectaculares. Qué decir de Akor, la primera que toca, para adentro. Estos partidos los tienen que jugar cinco más, porque los equipos llegan muy justos. Me ha pedido el cambio Nema, cuando iba a sacar a Akor, me ha dicho que aguanto, ha tirado de corazón, casta y ha aguantado. Me ha permitido sacar a Akor”.

El futuro más inmediato. “En Villarreal, no pienso en más. Va a haber dos o tres cambios, seguro, porque es final de temporada y están muy cargados. Pienso en seguir sumando y en competir, hay que hacer un buen partido para ganar. Dentro de eso, hemos estado mejor que el Espanyol, la victoria era acertar, el empate era lo mínimo. Tenemos que intentar puntuar”.

El alma del equipo. “Si no tuviéramos corazón, diríais que no tenemos corazón. El balón del gol del Levante es eso. Ya iremos jugando mejor, pero que haya corazón, no me lo quites. El equipo estaba muy tocado en ese aspecto, mentalmente. Tenemos la sensación de que podemos ir creciendo”.

Los cambios. “En la segunda Rubén se ha ido desgastando, le cuesta hacer 90 minutos, he buscado laterales de mas recorrido, José estaba tirando pero no estaba acertado con la pelota y Gabi tenía un golpe. Nos ha dado esa oportunidad. A Oso le ha faltado poner algún centro y Juanlu ha estado muy bien, lleva dos partidos aportando mucho desde el banquillo. Lo necesitamos. En Pamplona muy mal lo que salieron desde el banquillo, en estos últimos nos han dado todo. Nos están dando todo, tiene que ser así, cambiamos la mitad del equipo. Isaac va a ser duda e igual tenemos que darle descanso, creíamos que iba a estar mejor, pero le limita un poquito. Los del banquillo nos tienen que ayudar a ganar o levantar un resultado.”.

La adaptación de Castrín a la élite. “Iba a decir de puta madre, pero bien. Lo veo enorme. El gol, tiene mucho corazón, quiere aprender, me pregunta todo, es de los primeros que llega, vive muy centrado en el fútbol. Me da igual el nombre, hago lo que considero, por suerte y por desgracia. No leo nada. No me influye nadie. Creo que tiene que jugar y si o cambia nada va a jugar”.

Las carencias del equipo. “Somos un equipo que está abajo, con muchos defectos, con una inercia de ir para abajo. Dentro de esas carencias, no son robots, fallan, la primera parte el campo estaba sequísimo, no rodaba el balón, para ellos también. Las jugadas de ocasiones han sido robos nuestros y de ellos. Es un error nuestro”.