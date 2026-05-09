Alberto Bravo 09 MAY 2026 - 23:30h.

El canterano apuesta a la continuidad de Iago Aspas, al que ve feliz y contento cada día

El homenaje de Borja Iglesias el día que Aspas suma 400 partidos en Primera con el Celta: "Ídolo"

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VigoEl Celta de Vigo logró la primera victoria de su historia en el Metropolitano. Un golazo de Borja Iglesias, dos grandes paradas de Andrei Radu y un espectacular esfuerzo defensivo de todo el equipo permitió sumar tres nuevos puntos y mantener la portería a cero. Javi Rodríguez disputó todo el encuentro rayando a muy buen nivel. El canterano apunta que toca seguir para pelear por la clasificación a Europa, además también confesó que cree que Iago Aspas va a continuar una temporada más.

El canterano reconoció que "en la primera mitad nos costó un poco encontrarnos con el balón, pero hicimos un gran trabajo defensivo manteniendo la portería a cero, y eso siempre es bueno, especialmente para las defensas".

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"Siempre que consigues dejar la portería a cero estás más cerca de ganar, y así lo hicimos hoy. Fue un gran partido defensivo, aprovechamos las ocasiones que tuvimos y estamos muy contentos por la victoria", destacó Javi Rodríguez.

La victoria, la primera en el Metropolitano, coloca a este Celta como el mejor visitante en sus 103 años de historia: "Dijeron que nunca habíamos ganado aquí, así que esta es la primera vez que lo conseguimos. Son tres puntos muy importantes para seguir sumando y estamos muy contentos. Ahora toca seguir".

Además quiso mandar unas palabras de cariño a los más de 500 aficionados celestes presentes en el estadio: "Se escuchaba a la afición desde el inicio, y quiero volver a darles las gracias por venir hasta aquí y por animar como si fueran un jugador más. Les dedicamos esta victoria, que es muy importante para seguir subiendo y sumando puntos en la clasificación". "Estamos muy, muy contentos", añadió.

Sobre la continuidad de Iago Aspas una temporada más señaló que "tuve una entrevista hace un par de días, dije que yo creía que si iba a continuar. Le veía muy contento, participativo, enfadándose cuando pierde en los entrenamientos y eso es síntoma de que está muy contento. Creo que va a continuar y esperemos todo el vestuario que continúe".