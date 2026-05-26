Fran Fuentes 26 MAY 2026 - 11:21h.

El creciente interés del extremo en el mercado de fichajes puede precipitar una decisión

Víctor Muñoz no preocupa de cara al Mundial

Compartir







Víctor Muñoz ha sido una de las sensaciones de LALIGA en esta temporada. Tanto es así que Luis De la Fuente no ha dudado en llamarle para que vaya al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El extremo, que ha acabado tocado la temporada, podrá estar sin problemas en el inicio del campeonato, y se espera que incluso pueda ser titular en la banda derecha frente a Cabo Verde si Lamine Yamal sigue arrastrando problemas físicos. En este sentido, el jugador de Osasuna ya sabe lo que es marcar con 'la Roja', y en el Real Madrid no le pierden la pista. Tanto es así que existe cierta preocupación, porque el interés que suscita en torno a su fichaje es creciente y no quieren perder los derechos que aún se guardan sobre él.

En este sentido, tal y como hemos ido contando en semanas anteriores, el Real Madrid aún no tiene claro qué hacer con el jugador. La opción de compra que tienen por el futbolista es de ocho millones de euros, pero expira a finales de junio. Es decir, que apenas tienen un mes para decidir si acometen su regreso o no. El tema es que en el Real Madrid sienten que es pronto para él, y que lo mejor para el jugador sería permanecer un año más en el club rojillo. Sin embargo, los recientes sondeos por parte de otros clubes europeos hacen arquear la ceja a los blancos.

De este modo, según informa Ok Diario, en el Real Madrid existe una creciente preocupación por perder los derechos que tienen sobre Víctor Muñoz. Esto sucedería si Osasuna vendiese al jugador a otro club. Si esto ocurre, el Real Madrid percibiría un 50% del traspaso de dicha operación. Sin embargo, perdería cualquier opción de recompra, evidentemente, ya que el jugador dejaría de pertenecer al club rojillo. En este sentido, Braulio Vázquez, director deportivo del equipo navarro, se remite a su cláusula de rescisión o a una cantidad cercana a la misma, que asciende a los 40 millones de euros. Si bien el club blanco percibiría unos 20, ya no podrían activar su regreso de manera unilateral, como sí pueden hacer ahora mismo.

El Real Madrid medita recomprar a Víctor Muñoz ante el creciente interés en el mercado

Una preocupación que se acrecienta con el Mundial a la vuelta de la esquina. Y es que 40 millones de euros por un jugador en trayectoria ascendente, con apenas 22 añitos y que ha hecho un buen papel en la Copa del Mundo es una cifra asequible para cualquier club de la Premier League. En este sentido, el Real Madrid se llevaría los 20 (o casi, si Osasuna lo vende por menos) más los seis millones de euros que los rojillos ya han pagado por él. Es por eso que en el club blanco meditan activar su recompra durante el período que aún está vigente dicha cláusula, y que en caso de que otros clubes se interesen por el jugador, sea con ellos mismos con quienes tengan que negociar. Aún le ven verde para el primer equipo, pero el creciente interés en el mercado de fichajes puede precipitar una decisión de manera inminente.