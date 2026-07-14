Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 21:59h.

Cuánto dinero percibirán los jugadores de España sin ganan el Mundial

Minutos antes le enseñó la cartulina a Rabio por otro pisotón

Compartir







La primera parte entre Francia y España transcurrió con total normalidad, aunque dejó un par de acciones bastante duras por parte del combinado galo. En una de ellas, el colegiado del encuentro enseñó la cartulina amarilla a Rabiot. En la posterior, dejó impune una durísima entrada de Olise sobre Rodri en la medular que dio mucho que hablar en las redes sociales.

Un pisitón de Rabiot sobre Dani Olmo en la frontal del área fue castigado con tarjeta amarilla a los pocos minutos de comenzar. El colegiado, con esa decisión, puso el listón bastante alto. Sin embargo, lo rebajó minutos después tras una entrada aún más dura de Olise sobre Rodri. El jugador español conducía el esférico por la medular en busca de un compañero y recibió una dura falta por parte del futbolista francés.

Olise trató de cortar el avance de Rodri tirándose al suelo con los tacos por delante e impactó sobre el tobillo izquierdo de Rodri. Este se dolió sobre el césped, aunque por suerte no le causó un daño mayor. La falta, a posterior, fue muy comentada en las redes sociales por la decisión del árbitro de dejarla impune.

Saliba, lesionado en el minuto 30

El central de Francia William Saliba abandonó el terreno de juego durante la semifinal ante España en el minuto 30 debido a una lesión, con 0-1 en el marcador a favor del equipo español.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal calienta el Francia-España recordando qué paso en la semifinal de la Nations League

El defensa se echó al césped tras sentir molestias y abandonó el terreno de juego acompañado de los médicos de la selección gala. En lugar de Saliba entró al terreno de juego Maxence Lacroix, quien previamente solo ha jugado 90 minutos en este Mundial, en el último partido de la fase de grupos contra Noruega.