Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUN 2026 - 12:16h.

El exjugador del Sevilla recuerda su último curso como "uno de los más importantes" de su carrera

Óliver Torres y su última charla con Julen Lopetegui: "Me vino llorando y me dijo 'una de las cagadas de mi vida'"

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Hay días que son prácticamente imposible de olvidar. En la historia del Sevilla, por suerte para el aficionado blanquirrojo, son muchos los que son difíciles de borrar, pero si hay uno reciente que siempre es señalado es aquel en el que los de José Luis Mendilibar eliminaron al United. Óliver Torres, perteneciente a aquél equipo, aún lo menciona... con una sonrisa en la boca.

El exmediocampista blanquirrojo ha ofrecido una interesante y extensa entrevista en OffSiders en la que va repasando, etapa a etapa, su carrera. Cuando llega a Sevilla relata todo lo vivido con Julen Lopetegui, su relación con el técnico... y su último curso.

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Borrado en Champions, Óliver Torres presume del "camino" que recorrió para jugar ante Fenerbahce, United, Juventus y Roma en la Europa League y recuerda que "estábamos regular" en aquella etapa.

"Se fue Julen, llegó Sampaoli, después Mendilibar, estábamos peleando ahí, ahí con el descenso y llega el United. Ellos eliminaron al Barça y al Betis, nosotros estábamos en la mierda y los eliminamos", comenta con una pequeña sonrisa.

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"Éramos un super buen equipo, pero en ese momento la dinámica era muy negativa. En Europa League la dinámica cambió y fue increíble", insistía antes de indicar que "estábamos peleando por el descenso, veníamos de eliminar al Fenerbahce, el United eliminó al Barça y al Betis, veníamos en el avión de vuelta por la mañana, el coco era el United y el piloto nos dijo que ellos eran los rivales. Se hizo un silencio enorme, sentíamos que no nos salía nada bien ese año".

Recordando ese momento, Óliver Torres destaca que "tres minutos después empezó el run run, el comentario de que el único equipo que podía eliminar al United es el Sevilla. El único es el Sevilla, lo repetíamos... y es el único".

Finalmente, recordando la final, destacó que "si hubiese tenido que tirar, lo tiraría, pero había jugadores que lo tiraban mejor que yo. Yo soy muy emocional y en ese momento es muy delicado, se necesita gente más fría, que le de menos importancia a las cosas".