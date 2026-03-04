Basilio García Sevilla, 04 MAR 2026 - 14:30h.

"Sabemos todos las necesidades del club", dice de cara al verano

El Nápoles promete volver el próximo verano por Juanlu Sánchez

Juanlu hizo un buen derbi, fue titular y completó el partido regresando tras la sanción que sufrió tras ser expulsado en el partido ante el Deportivo Alavés. Estas actuaciones son buenas para el Sevilla FC en lo deportivo, pero también en vistas a un futuro más halagüeño en lo económico, ya que el posible traspaso del canterano sobrevuela el ambiente desde el verano.

Eso sí, el jugador ha atendido este miércoles a los medios de comunicación en rueda de prensa, y ha afirmado que en invierno ni siquiera se planteó salir. Otra cosa será ya cuando acabe la temporada y vuelva a abrirse el mercado. “El verano fue un poco más duro, con muchos rumores, y me costó un poco entrar en el equipo, los primeros partidos no fueron los mejores. Pero tengo que dar las gracias a Matías y a los compañeros, que me apoyaron desde el primer momento. Ahora me siento cómodo, en invierno ni nos lo planteamos, esta es mi casa soy feliz aquí y con mucha tranquilidad”, decía para acabar su intervención.

Antes, Juanlu no quiso valorar qué va a suceder en verano, y de momento está centrado en que el Sevilla, el club de su vida, salve la temporada lo mejor posible. “Sería muy injusto que diera una respuesta, porque nos jugamos muchísimo. Mi objetivo está en sacar al Sevilla de esta situación, después ya veremos qué pasa en verano, sabemos todos las necesidades del club. Estoy muy cerca de cumplir los 100 partidos con el Sevilla y mi objetivo es dar el máximo por ese club”, dijo el canterano, que suma ya 98 apariciones con el primer equipo.

En otro orden de cosas, habló también del derbi y de la entrada que le pudo costar a Antony la segunda amarilla, muy similar a la que él había visto dos semanas antes ante el Alavés. “Sé que el día del Alavés me equivoco y lo mío es amarilla, son jugadas muy similares, no digo que los árbitros están conspirando, pero son dos jugadas similares y podría haber sido amarilla perfectamente”.

También se refirió al detalle del club de devolver el importe de las entradas a los sevillistas que fueron a La Cartuja, y además lo hace con conocimiento de causa. “Mi hermano, mi primo y amigos iban en el corteo al partido, lo veo injusto. El trato al aficionado debe ser siempre el mejor, con unas medidas de seguridad, pero se le tiene que tratar siempre bien porque es la base del fútbol. El gesto del club me parece espectacular”, concretaba.

Juanlu habló de más asuntos de actualidad

El sabor del derbi. “El sabor que nos deja es agridulce, porque se nos pone complicado en la primera parte, pero el equipo se repone, consigue empatar y son como sensaciones encontradas, porque estás cerca de la victoria, pero el punto es positivo por la forma en la que se sacó el empate. El equipo nunca bajó los brazos, mantuvo el orden, que es lo que nos ha faltado en otros partidos, y una vez que igualas el partido, el equipo lo quería ganar, pero el punto es bastante positivo”.

Su posición. “Soy un jugador que con espacios soy mejor que sin ellos, pero estoy para ayudar en la posición que Matías necesite. Si es más adelante, o si es más atrás, donde él me diga. Más cómodo me siento en el carril derecho, pero puedo jugar en la que él necesite”.

Juego del equipo. “Llevamos unos partidos que estamos entendiendo bien como manejarlos. Somos un equipo con casta y coraje, pero el otro día demostramos un buen fútbol y paciencia. Ese debe ser el objetivo y la forma de trabajar los partidos”.

Hacia donde mira. “Tenemos que mirar hacia el partido del Rayo, es lo más importante. Queremos conseguir salvarnos lo antes posible, ese debe ser nuestro objetivo, no pasarlo mal. Tenemos un partido bonito el domingo con nuestra gente, que estará a muerte con nosotros, y tenemos que sacar los tres puntos”.

Hacer bueno el punto del derbi. “Cada punto, en la situación que estamos es una grandísima noticia. Es un partido que no va a marcar nada, pero tenemos el objetivo en sacar los tres puntos”.

Como transmitió Almeyda el plan. “El que se encarga del plan es tanto Javi como sus ayudantes, lo tendrían preparado con Matías. Sabíamos que no podía pasar lo que nos pasó en la ida, que con el 0-2 se vio feo, perdimos el orden y el Betis con espacios es un equipo bueno por sus características. El otro día estuvimos juntos en todo momento, incluso con el 1-0. Mantuvimos el orden y desde ahí somos un equipo bastante peligroso”.

La remontada. “Sobre todo demostramos que nunca nos rendimos, que lo vamos a dejar todo por la camiseta que llevemos, sea el resultado que sea. Demostramos buen fútbol, podemos jugar bastante bien y ese es nuestro mensaje a la gente, que crean en nosotros, que vamos a dejar todo por el Sevilla”.

Capacidad de reacción. “Antes, cuando nos poníamos por debajo, se veía un equipo muy desordenado, abierto. Ahora tenemos claro que el objetivo tiene que ser el orden sea como sea, vaya como vaya al resultado, porque cuando está cerrado puede pasar cualquier cosa, como pasó el otro día”.

El gol de Isaac. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, siento una alegría muy grande por él, se lo merece más que nadie, lo ha pasado un poco peor por no contar con minutos, siempre ha entrenado al máximo nivel, con una sonrisa en la cara. El gol demuestra lo que es él, que nunca se va a rendir. Es decisión de Matías, pero él se deja la vida por el Sevilla, que es lo que queremos todos”.

El rifirrafe de Antony con los aficionados. “Entiendo la pregunta, pero de lo que pase en el otro lado de la ciudad no hago valoraciones. Que lo hagan ellos mismos, nosotros vemos un punto muy positivo y con eso nos quedamos”.

Su sevillismo. “La semana pasada contra el Alavés me pasó mala factura las ganas, pero tengo la suerte de poder defender el escudo del Sevilla, es un sueño para muchos. Muchas ganas de poner al Sevilla en un sitio donde se merece”.

Fiabilidad. “Cada vez que me pongo esta camiseta intento dar el máximo, a veces el nivel no es el que uno quiere, pero ganas y hambre siempre intento poner. La regularidad es algo que tenemos que seguir haciendo poco a poco”.

Almeyda y la motivación para el derbi. “Lo especial fue que vivimos una semana con mucha tranquilidad, sin entrenamiento puerta abierta. Nos centramos en una buena semana de trabajo, quitando lo motivacional y cómo lo vive Matías. Queríamos dar el máximo por él, no pudo estar injustamente con nosotros. Fue una semana con mucha normalidad”.