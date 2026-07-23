Alberto Cercós García 23 JUL 2026 - 17:12h.

Tras el Mundial ganado por España, Franco Colapinto no ha dudado en soltar alguna 'pulla' como argentino que es

El primer problema que se encontrará Fernando Alonso con las nuevas mejoras

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Franco Colapinto no escondió su decepción tras la derrota de Argentina en la final del Mundial, aunque también dejó una de las frases más llamativas de su comparecencia al referirse a la celebración de la afición española. El piloto de Alpine reconoció que España fue la mejor selección del torneo y una campeona justa, pero bromeó sobre el ambiente vivido tras el triunfo. "Fueron un poco aburridos", comentó entre sonrisas durante la rueda de prensa oficial del GP de Hungría y delante de Carlos Sainz y Fernando Alonso, antes de añadir otra pequeña crítica con humor: "Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial". Unas declaraciones que no tardaron en hacerse virales por el tono desenfadado con el que las pronunció.

Más allá de esa 'pulla', Colapinto quiso mostrar un enorme respeto hacia la selección española. "España ha jugado el mejor fútbol de la Copa del Mundo", afirmó, admitiendo que la derrota de Argentina fue "dura", aunque asumió que el título cayó del lado del equipo que más méritos hizo durante el campeonato. Al mismo tiempo, el argentino reivindicó el legado del grupo dirigido por la Albiceleste y aseguró sentirse "muy orgulloso del equipo y de todos los jugadores", recordando que esta generación conquistó dos Copas América, un Mundial y ahora alcanzó el subcampeonato.

Franco Colapinto y un futuro incierto

El piloto también lamentó el clima de tensión que se generó entre aficionados de ambos países después de la final. "Fue un orgullo latino ver dos países hispanoparlantes y ahora parece que nos odiamos. Parece que ambos países estuvimos en una guerra. El fútbol genera estas situaciones que no me gustan", añadió recordando además los fuertes vínculos entre Argentina y España, con el ejemplo de la larga trayectoria de Lionel Messi en el fútbol español como una de las conexiones más representativas entre ambas naciones.

En el plano deportivo, Colapinto también fue preguntado por la evolución de Alpine y los rumores sobre su futuro, un asunto al que restó importancia. El argentino aseguró que no presta atención a las especulaciones y que su única prioridad es seguir trabajando con el equipo para recuperar competitividad. Según explicó, la pérdida de rendimiento en las dos últimas carreras se debe a la progresión de sus rivales, aunque confía en que las próximas mejoras previstas por Alpine permitan volver a pelear de tú a tú con RB y Audi en los siguientes Grandes Premios.