Aston Martin da un puñetazo sobre la mesa y hace realidad el AMR26 'B' con 16 mejoras

Alberto Cercós García 24 JUL 2026 - 12:38h.

Aston Martin protagoniza su particular revolución introduciendo hasta 16 mejoras en el AMR26

Fernando Alonso cumple su sueño y lleva a su hijo Leonard a conocer el box de Aston Martin

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Desde hace tiempo, el Gran Premio de Hungría está marcado en rojo para Aston Martin. Tras una primera mitad de temporada realmente negativa en cuanto a rendimiento y resultados, un gran paquete de mejoras hace acto de presencia antes de las vacaciones de verano para intentar revertir la situación. Durante este fin de semana, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tendrán a su disposición un AMR26 muy diferente al que habían tenido hasta entonces. Y es que el trabajo de Adrian Newey en la fábrica de Silverstone se ha traducido en hasta 16 mejoras que ya han introducido en el monoplaza. Una auténtica revolución que tiene como objetivo dejar atrás las malas sensaciones e intentar acercarse a la zona de puntos.

La propia cuenta de la Fórmula 1 en 'X' ya se ha hecho eco de la noticia, y no es para menos. En Aston Martin, con el ya denominado AMR26 'B', han introducido la friolera de 16 mejoras. Una revolución en toda regla que confirma el mal coche que había antes. Hay novedades en prácticamente todas las facetas del monoplaza: el fondo plano, moro, suspensión trasera, alerón delantero, alerón trasero, difusor, pontones, cubierta motor, etc. Con todos estos cambios, Newey y compañía esperan que haya un importante paso adelante y que se deje atrás la parte trasera de la parrilla.

Fernando Alonso, optimista con los cambios

"Esperamos ir bien en Hungaroring, ya que la potencia no es importante. Si hubiésemos metido las mejoras en Spa habríamos acabado igual. Tengo cero dudas de que Adrian Newey nos dará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano. Me gustaría que este paquete fuese el primer paso", explicaba este pasado jueves el propio Fernando Alonso.

En Aston Martin el optimismo es muy real. Son conscientes del mal trabajo que han hecho hasta el momento, con un monoplaza muy alejado de las expectativas previstas al inicio de la temporada. Ni la sinergia con Honda ni la cabeza de Adrian Newey han sido suficientes hasta la fecha. Ahora, y tras ver los muchos problemas que el coche ha tenido, puede que empiece una nueva 'era' dentro de la escudería. Todo, con media temporada aún por delante.