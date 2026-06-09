Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUN 2026 - 09:44h.

La atleta española ha publicado un vídeo en TikTok donde expone sus 'conocimientos básicos' de fútbol

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Ana Peleteiro ha vuelto a demostrar que, además de ser una atleta exitosa, domina el mundo de las redes sociales. La gallega, una de las deportistas españolas más populares, se ha hecho viral gracias a un divertido vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok en el que ironiza sus supuestos conocimientos futbolísticos. El resultado ha provocado miles de reacciones entre sus seguidores.

El vídeo comienza con una imagen de la propia Ana Peleteiro y un texto que sirve de introducción a la broma y al contenido del vídeo. "Mi novio cree que no sé nada de fútbol pero...". A partir de ahí, la atleta comienza a mostrar una lista de personalidades del mundo del fútbol, así como conceptos básicos como "pelota" o "estadio" y expone lo que sabe sobre ellas. La gallega está pasando por un nuevo proceso de embarazo y se ha convertido en una creadora de contenido.

Ana Peleteiro y sus 'nociones básicas' de fútbol

El vídeo encadena varias afirmaciones tan básicas como cómicas. Entre ellas, Ana Peleteiro asegura saber que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira y que no le agrada, que Cristiano Ronaldo se va a casar con Georgina Rodríguez o que Lionel Messi lleva toda la vida junto a Antonella Rocuzzo. La atleta también conoce uno de los episodios más comentados de la prensa del corazón relacionada con el fútbol al mencionar que Neymar se fue a Hawái con la que por aquel entonces era la pareja del cantante colombiano Maluma.

Una vez más, la deportista española ha demostrado que, durante este proceso de embarazo que le está manteniendo fuera de las pistas y de la alta competición, también es capaz de conectar con el público y sus seguidores a través de contenido en sus redes sociales y este último post se ha llenado de comentarios donde aplauden esta faceta de la atleta.