Andrea Esteban 13 MAR 2026 - 18:18h.

Admite que no estaba preparado para jugar en el Real Madrid con 22 años

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A sus 51 años, Zé Roberto sigue siendo un ejemplo de longevidad en el fútbol. El excentrocampista brasileño, que estiró su carrera profesional hasta los 43, repasó algunos episodios clave de su trayectoria en el programa Abre Aspas de Globo Esporte. Entre ellos, su breve paso por el Real Madrid, una etapa que reconoce como un momento complicado pero también decisivo en su aprendizaje como profesional.

Un joven que no estaba preparado para el Real Madrid

Zé Roberto llegó al conjunto blanco con apenas 22 años y admite que el salto al fútbol europeo fue demasiado grande en ese momento de su carrera.

El brasileño recordó el impacto que le produjo el vestuario del Madrid, lleno de estrellas y con un nivel de profesionalidad muy alto. Incluso contó una anécdota con Roberto Carlos, quien bromeaba con su forma de vestir cuando llegó al club.

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“Fracasé y regresé porque no estaba preparado. Llegué a uno de los clubes más grandes del mundo sin estar listo ni psicológica ni tácticamente”, explicó el exfutbolista.

En ese vestuario también encontró referentes como Fernando Redondo o Fernando Hierro, que marcaron su visión del fútbol profesional.

La PlayStation y Crash Bandicoot, su gran distracción

Uno de los aspectos más curiosos de su relato fue la confesión sobre cómo los videojuegos influyeron en su rendimiento durante aquella etapa.

El brasileño explicó que se compró una consola y pasaba muchas noches jugando, lo que terminó afectando a su descanso, su alimentación y su forma física.

“Era joven, recién casado, y me compré una PlayStation. Jugaba hasta altas horas de la madrugada, comía mal y dormía poco. Perdí rendimiento y subí de peso”, relató.

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Incluso llegó a obsesionarse con completar el videojuego Crash Bandicoot, algo que terminó convirtiéndose en una distracción importante durante su paso por el club blanco.

“No me pasaba el Crash Bandicoot”, confesó entre risas al recordar aquella etapa.

El aprendizaje que cambió su carrera

Aquella experiencia terminó siendo un punto de inflexión en su carrera. Zé Roberto decidió cambiar su mentalidad y centrarse mucho más en el cuidado de su cuerpo, la alimentación y la preparación física.

Ese cambio fue clave para alargar su trayectoria durante décadas. Tras triunfar en clubes como el FC Bayern Munich y regresar a Brasil, el brasileño terminó retirándose en 2017 como jugador del Palmeiras.

Hoy, convertido en ejemplo de longevidad en el fútbol, el excentrocampista reconoce que aquella etapa en el Real Madrid fue una de las lecciones más importantes de su carrera.