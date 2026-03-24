Celia Pérez 24 MAR 2026 - 09:29h.

El francés ya está totalmente recuperado de su lesión

Primero palo de Álvaro Arbeloa a Gonzalo García

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Álvaro Arbeloa por fin a recuperado a Kylian Mbappé. Tras haber estado unas tres semanas ausentes, el francés por fin volvió a entrar en los planes del técnico blanco en los dos últimos encuentros antes del partido. Ante el City en Champions y en el derbi de LALIGA ante el Atlético, el francés comenzó a sumar minutos antes de viajar con su selección. Su incidencia en el equipo en cuanto a goles es clave, pero hay otras estadísticas que no le dejan tan bien parado y que abre el debate.

En concreto, en El Larguero, Anton Meana cuenta que Mbappé es el delantero que menos va a presionar de toda Europa. "Es desde hace años el delantero que menos veces va a presionar por partido de toda Europa", apuntó. Sin embargo, Jude Bellingham es el segundo que más lo hace dentro de la plantilla blanca. "Con Bellingham no hay debate. El segundo que más presiona del Real Madrid es Jude Bellingham. Unas 20 veces por partido", señaló.

Lo que sí es incuestionable es la cifra de goles que Mbappé lleva con la camiseta blanca. En cuanto a nivel individual es innegable, aunque la cuenta total del equipo ha disminuido desde que él llegó al club. "Ahora existe la posibilidad de que tenga que encajar en el equipo a Mbappé, que marca muchos goles, pero que el Madrid no mete más goles desde que llegó Mbappé como equipo", deslizó.

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En cuanto a la lista de jugadores que menos va a presionar en Europa, y que encabeza Mbappé, también se unen otros nombres. "El siguiente es Moise Kane. El tercero es Kramarić. El siguiente Muriqi...", desveló.

Sobre su lesión de rodilla, Mbappé habló este lunes a su llegada a la capital francesa, asegurando que ya está totalmente recuperado. "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el mundial", aseveró.