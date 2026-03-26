Jorge Morán 26 MAR 2026 - 00:37h.

L'Equipe desvela una nueva equivocación del equipo médico blanco

Kylian Mbappé desmiente lo de su rodilla, se hace "responsable" y responde al Madrid: "No es cierto"

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Nueva polémica alrededor del servicio médico del Real Madrid. Si hace unos días saltaba la noticia sobre la equivocación a la hora de revisar la rodilla de Kylian Mbappé, algo que el delantero negó en una rueda de prensa, desde Francia vuelven a señalar una nueva imprecisión, esta vez relacionada con Eduardo Camavinga, quién se ha perdido varios partidos esta temporada por las molestias en su tobillo.

El mediocentro no está teniendo su mejor temporada. Incluso desde Inglaterra apuntan a que estaría negociando su salida al Manchester United. Pero mientras los rumores corren sobre su marcha, L'Equipe desvela un nuevo error a la hora de examinar el tobillo de Camavinga.

L'Equipe y un nuevo error en el servicio médico del Real Madrid

El citado medio francés desvela que el Real Madrid también se equivocó en el momento de la intervención en el tobillo de Camavinga. Según Antoine Simonneau, corresponsal del medio francés en Madrid, lo ocurrido con Mbappé no habría sido la primera vez esta temporada.

"Según varias fuentes, también examinaron el tobillo izquierdo de Eduardo Camavinga en la pierna equivocada durante la resonancia magnética, que tuvo lugar el 3 de diciembre en Bilbao", recoge 'La SER' sobre una información adelantada por L'Equipe.

Una situación que ocurrió hace ya varios meses. Después de jugar 69 minutos ante el Athletic el pasado mes de diciembre, Camavinga sintió varias molestias en su tobillo derecho. El francés fue suplente ante el Celta cuatro días después y tras varias investigaciones, paró durante dos semanas, perdiéndose los duelos ante el Manchester City, Alavés y Talavera. Una información que pone de nuevo en el punto de mira al club madridista y, en concreto, a su servicio médico. Todo ello mientras Mbappé niega que hubiera ninguna equivocación en su rodilla.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada, quería que el equipo ganara partidos. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba allí, todos pensaban que yo era la única solución del club, y no era así", explicó el delantero del Real Madrid en una rueda de prensa desde la concentración con la selección francesa.