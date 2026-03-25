El Bernabéu se convierte en pista de tenis para el Mutua Madrid Open

Miguel Casado 25 MAR 2026 - 12:48h.

El feudo madridista acogerá los entrenamientos de los jugadores del Mutua

Cristiano Jr. entrena en la cantera del Real Madrid con vistas a fichar por el equipo en un futuro

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El tenis celebrará su habitual cita con Madrid el próximo mes de abril, pero esta vez con un escenario top en el mundo deportivo. A las instalaciones de la Caja Mágica se le sumará entre los días 23 y 30 el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, que se transformará en pistas de tenis para que las estrellas del torneo de la capital de España practiquen antes de sus partidos.

Los merengues aprovecharán su césped retráctil para instalar sobre el suelo del recinto del Paseo de La Castellana pistas de tierra batida en las que Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner preparen sus compromisos. Y, desde luego, les vendrá de perlas, pues el hotel en el que se suelen hospedar -el Eurobuilding- se encuentra a tan solo unos minutos en coche.

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El calendario del Real Madrid permite la llegada del Mutua al Bernabéu

Las fechas del Mutua Madrid Open encajan a la perfección con el calendario del equipo de Álvaro Arbeloa, por lo que no habrá ningún problema en la llegada del tenis al coloso blanco. Y es que tras la visita del Alavés al Bernabéu, el 22 de abril en la 33ª jornada, el conjunto merengue estará tres semanas sin jugar en casa en LALIGA.

Visitará al Real Betis el fin de semana del 26 de abril en La Cartuja. Una semana más tarde, hará lo propio con el Espanyol en el RCD Stadium y el 10 de mayo jugará el Clásico en el Spotify Camp Nou, para volver a su estadio en la jornada intersemanal de 12, 13 y 14 de mayo.

Entre medias, y en caso de eliminar al Bayern de Múnich en la Champions League, jugaría el 25 o 26 de abril la ida de las semifinales, pero tal y como determinó la composición del cuadro de la competición, el primer encuentro se jugará fuera de casa. Sí jugarían ante su afición la semana después, el 2 o 3 de mayo. Pero entonces el Mutua Open ya habría dejado atrás el céntrico recinto de la capital.