Javi Rayo 21 ABR 2026 - 18:01h.

Paula Badosa de despide del Mutua Madrid Open a las primeras de cambio

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Paula Badosa se ha despedido del Mutua Madrid Open a las primeras de cambio. Ni el apoyo de la Manolo Santana, ni el de David Broncano en su box, ni el de su gran amiga Sabalenka en la grada han servido para que la catalana pasara de ronda en el máster 1.000 madrileño. Los problemas físicos que lleva meses arrastrando le pasaron factura y cayó en el tercer set ante la austriaca Julia Grabher.

Paula Badosa, eliminada del Mutua Madrid Open

Hace tres años que Paula Badosa, ex número dos del mundo, no gana un partido en la Caja Mágica. Semifinalista en el 2021, cuando la australiana Ashley Barty, entonces número uno, la apartó del camino hacia el título, hace dos temporadas perdió con su compatriota Jessica Bouzas en el primer tramo. El pasado curso se bajó del evento antes de empezar, por lesión. Y en este 2026, cuando más necesita los triunfos para regresar al top 100, volvió a sucumbir.

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Paula no termina de encontrar el rumbo. Apoyada en su palco por el presentador David Broncano, que ya la visitó en su entrenamiento el lunes, por la capitana del equipo de la Billie Jean King Carla Suárez y por su entrenador Pol Toledo, tuvo ganado el primer parcial en el que dispuso de dos puntos de set. Se le escapó en el desempate. La española tiró de fe y ganó el segundo por 6-4. Volvió al partido. Pero después se diluyó y perdió con rotundidad la tercera manga y el encuentro en su séptima participación en Madrid.

Paula Badosa sufrió su duodécima derrota de la temporada en los veintiún compromisos que ha disputado. No ha logrado pasar la segunda ronda en ninguno de los eventos WTA que ha jugado en lo que va de 2026.