Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 17:51h.

Carlos Alcaraz se pierde el Masters 1.000 y el segundo Grand Slam de este año

Carlos Alcaraz da la última hora de su lesión y no confirma su presencia en Roland Garros: "No puedo decirlo"

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Las malas noticias siguen para Carlos Alcaraz por la lesión de la muñeca derecha que ya le dejó fuera del Conde de Godó y el Mutua Madrid Open y que también le impedirá jugar el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros. Así lo ha anunciado el murciano con un comunicado a través de sus redes sociales en el que muestra su pesar por su ausencia en dos torneos que conquistó el año pasado por lo que se aleja aún más del número 1 de la ATP de Jannik Sinner.

Finalmente, el murciano no ha conseguido superar le problemas en la muñeca que le obligaron a dejar antes de tiempo el torneo de Barcelona, donde debía haberse enfrentado a Tomás Machác en octavos de final. El de El Palmar pone punto y final a la tierra batida en 2026 cuando el año pasado conquistó tanto el Masters 1.000 de Montecarlo como los dos que se perderá este año, Roma y Roland Garros, venciendo en ambas ocasiones a Sinner en la final.

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Ya hace unos días, durante los Premios Laureus, Carlos Alcaraz apareció con una férula en su mano derecha y dejaba en el aire su regreso a las pistas: "No puedo decir un plazo porque al final, puede ser antes o después, no lo sabemos hasta el momento. Lo que sí podemos garantizar es que haremos lo posible para poder estar lo antes posible".

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Ahora, el español tiene en el punto de mira Wimbledon, el siguiente gran torneo del calendario, que arrancará el próximo 29 de junio con las rondas previas. Antes, Carlitos, que venció en el All England Club en 2023 y 2024, buscará probarse en hierba en torneos como Queen's, que ya ha conquistado en dos ocasiones.

El comunicado de Carlos Alcaraz

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí