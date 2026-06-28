George Russell gana en el Red Bull Ring y Kimi Antonelli salva los muebles: las notas del GP de Austria

Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 16:39h.

Segunda victoria de George Russell en este 2026, con Max Verstappen y Kimi Antonelli en el podio

Fernando Alonso ironiza sobre las mejoras de sus rivales: "Parece que tienen una máquina de hacer dinero"

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El Gran Premio de Austria deja una carrera marcada por la solidez de George Russell, que no dio opción a sus rivales y convirtió su ritmo en una victoria incontestable. Max Verstappen volvió a maximizar el rendimiento de un Red Bull que no parecía el coche más competitivo del fin de semana para terminar segundo, mientras que Kimi Antonelli confirmó su gran momento con un nuevo podio gracias a una actuación muy madura. A las puertas del cajón se quedó Oscar Piastri, seguido de un consistente Lewis Hamilton. La decepción llegó para McLaren y Ferrari, con Lando Norris y Charles Leclerc lejos de las posiciones esperadas, mientras que Fernando Alonso apenas pudo ser 18.º con un Aston Martin muy limitado. En clave española, el peor desenlace fue para Carlos Sainz, que no pudo completar la carrera y se marchó de Spielberg sin sumar puntos.

Las notas del Gran Premio de Austria