George Russell gana en el Red Bull Ring y Kimi Antonelli salva los muebles: las notas del GP de Austria
Segunda victoria de George Russell en este 2026, con Max Verstappen y Kimi Antonelli en el podio
Fernando Alonso ironiza sobre las mejoras de sus rivales: "Parece que tienen una máquina de hacer dinero"
El Gran Premio de Austria deja una carrera marcada por la solidez de George Russell, que no dio opción a sus rivales y convirtió su ritmo en una victoria incontestable. Max Verstappen volvió a maximizar el rendimiento de un Red Bull que no parecía el coche más competitivo del fin de semana para terminar segundo, mientras que Kimi Antonelli confirmó su gran momento con un nuevo podio gracias a una actuación muy madura. A las puertas del cajón se quedó Oscar Piastri, seguido de un consistente Lewis Hamilton. La decepción llegó para McLaren y Ferrari, con Lando Norris y Charles Leclerc lejos de las posiciones esperadas, mientras que Fernando Alonso apenas pudo ser 18.º con un Aston Martin muy limitado. En clave española, el peor desenlace fue para Carlos Sainz, que no pudo completar la carrera y se marchó de Spielberg sin sumar puntos.
Las notas del Gran Premio de Austria
- George Russell (1º): 10. Victoria impecable desde el inicio. Sin errores, gestionó perfectamente la presión y aprovechó al máximo el potencial del Mercedes. Fin de semana redondo.
- Max Verstappen (2º): 9. Exprimió un coche que no parecía el más rápido para acabar segundo. Carrera muy sólida, sin fallos y maximizando el resultado.
- Kimi Antonelli (3º): 8. Otro podio para confirmar su enorme temporada. Ritmo constante, sin errores y muy maduro en la gestión de la carrera.
- Oscar Piastri (4º): 8'5. Cuarto puesto muy trabajado. Buen ritmo y una carrera limpia, aunque le faltó algo para pelear por el podio.
- Lewis Hamilton (5º): 7'5. Aprovechó bien el Ferrari y sumó un quinto puesto consistente. Sin brillo extraordinario, pero muy eficaz.
- Lando Norris (7º): 6. Séptimo con un McLaren que aspiraba claramente a más. Carrera discreta y por debajo de lo esperado.
- Charles Leclerc (8º): 5'5. Es un resultado pobre para el potencial del Ferrari. Le faltó ritmo y capacidad para remontar posiciones.
- Fernando Alonso (18º): 4. El Aston Martin volvió a mostrar muchas limitaciones, pero tampoco consiguió extraer más del conjunto.
- Carlos Sainz (OUT): 3. Independientemente de que hubiera circunstancias externas, un cero siempre penaliza la valoración global del fin de semana.