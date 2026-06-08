Enrique Riquelme manda un mensaje a Florentino Pérez y promete guerra en el futuro

Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 08:33h.

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Florentino Pérez seguirá al frente del Real Madrid, al menos, cuatro años más. Los socios del club decidieron en las urnas su continuidad al frente de la entidad blanca pese a la oposición de Enrique Riquelme. Después de un intenso domingo, el empresario español valoró el resultado ante los medios y felicitó al ganador, a la par que prometió seguir peleando en el futuro por alcanzar la presidencia del conjunto merengue.

Riquelme destacó que lo más importante de estas elecciones fue que el socio volviese a las urnas después de muchos años, a la par que agradeció a todos los que han participado en esta campaña durante todos estos días de tanta intensidad.

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La valoración de Enrique Riquelme

"Lo primero felicitar a Florentino Pérez. También le quiero agradecer a todos los socios del Madrid que han escuchado y saben de la importancia de votar después de 20 años. Lo han escuchado y han hablado muy claro. El Real Madrid no se vende. Es una gran victoria para esta candidatura que en tan poco tiempo hemos podido presentar una candidatura seria como prometimos. Esto para nosotros no es el final, es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin unas elecciones. Tenemos la obligación de seguir adelante. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria para nosotros. Que sepa el madridismo y sus socios que van a seguir pudiendo ir cada cuatro años a votar a las urnas. Tiendo la mano a la figura del Real Madrid, a su presidente, respeto el legado y tiendo la mano a seguir el debate que no hemos tenido durante la candidatura.

Ha sido un placer estar con todos vosotros estas semanas y gracias al socio, a los interventores, medios, equipos de campaña. Ha sido un proyecto bonito. Me hubiese gustado más de otra manera, pero ahora a mirar hacia delante", sentenció.