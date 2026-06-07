Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 22:14h.

400 votos por correo de Florentino Pérez, anulados

Las diferencias entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme en las elecciones al Real Madrid: de Dumfries y Mourinho a Haaland y Klopp

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Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se han celebrado este domingo con total normalidad en Valdebebas pero los resultados no van a conocerse a la hora que se preveían, con Florentino Pérez como el ganador en los sondeos aunque por un margen menor al esperado ante Enrique Riquelme. Una impugnación desde la candidatura del alicantino ha provocado un retraso en el inicio del escrutinio y la invalidación de hasta 400 votos por correo del actual máximo mandatario.

Una vez finalizada la votación, el inicio del escrutinio se retrasó por una impugnación presentada por el entorno de Enrique Riquelme, que sostiene que la propia organización de Florentino Pérez reconoció la validez de la anulación de esos cientos de sufragios emitidos a favor del actual presidente. Hasta las 21:52 no habría arrancado el recuento oficial según informan varios medios.

El proceso electoral se desarrolló en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 20:00 horas comenzó el escrutinio que determinará quién dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años. A falta de que el club facilite el dato definitivo de participación, el último balance oficial, correspondiente a las 17:00 horas, reflejaba el voto de 23.593 socios, un 31,37% del censo.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme esperan el veredicto

Florentino Pérez dará su discurso desde el hotel Eurobuilding junto a los miembros de su candidatura y, si se cumplen los pronósticos que dan todos los sondeos, lo haría como presidente hasta 2030. El dirigente más laureado de la historia madridista adelantó estas elecciones tras anunciarlas en rueda de prensa hace unas semanas para someterse al referéndum de los socios.

Por su parte, Enrique Riquelme ha sorprendido con sus hipotéticos resultados en su primera candidatura a la presidencia del Real Madrid. El alicantino declaró, una vez cerradas las urnas, que se sentía respaldado por un madridismo "que estaba dormido" y recalca que ha llegado para quedarse como oposición.