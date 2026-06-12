Manu Carreño y cómo se ha adelantado el Real Madrid a Barcelona y Atleti con Bernardo Silva: "Jugada maestra"
Manu Carreño pone en valor la jugada del Real Madrid con Bernardo Silva
El fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid, casi cerrado: tiempo de contrato y claves para su llegada
El futuro de Bernardo Silva apunta a dar un giro inesperado. Cuando todo parecía indicar que el internacional portugués acabaría recalando en uno de los dos grandes pretendientes que más habían avanzado en las conversaciones, Atlético de Madrid y FC Barcelona, la irrupción del Real Madrid habría cambiado por completo el escenario. Para Manu Carreño, la llegada de José Mourinho al proyecto blanco habría sido determinante para convencer al futbolista, con Florentino Pérez acelerando la operación para adelantarse a sus rivales y cerrar un movimiento que pocos esperaban hace apenas unas semanas.
"Gran futbolista. Bernardo Silva, en Estados Unidos, va a estar con Portugal, con la selección portuguesa. En cuanto acabe el Mundial, a la Liga, pero no al Atlético de Madrid, con el que ha hablado, tampoco al Barça, con el que también ha hablado, sino al Real Madrid. Por petición de Mourinho y Florentino, se adelanta y se lo quita a los otros dos equipos españoles. Jugada maestra", dice el propio Carreño en ElDesmarque Mediodía.