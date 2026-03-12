Jorge Morán 12 MAR 2026 - 13:42h.

Ninguno de los seis equipos ingleses logró ganar en octavos de Champions

Reunión en Madrid con el Manchester City para tratar el futuro de Haaland

Los octavos de final de la Champions League han vuelto a situar a Inglaterra con los pies en la tierra. Si hace unos meses comparábamos la superioridad de los equipos ingleses frente a los españoles, esta realidad se ha visto alterada en una eliminatoria en la que no han logrado vencer en ningún partido.

Durante la jornada de este martes, el Galatasaray sorprendió al Liverpool (1-0), el Atlético pasó por encima del Tottenham (5-2) y el Newcastle logró el mejor resultado de los suyos, empatando (1-1) con el Barça. El miércoles fue el turno de un Arsenal que empató de manera ilegal con el Leverkusen (1-1), mientras que Chelsea (5-2 contra PSG) y Manchester City (0-3) con el Real Madrid, acabaron humillados.

En total, de los seis partidos disputados por los equipos de la Premier League, ninguno de ellos lograron vencer, con sólo dos empates y con tres de ellos perdiendo por tres goles. Además, anotaron tan sólo seis goles, recibiendo dieciséis tantos. Unos resultados que dejarían a los equipos ingleses sin participantes en los cuartos de final, algo impensable viendo que seis de ellos habían superado la fase de la liga.

El enfrentamiento con LALIGA y la diferencia en fichajes

Tres de estos enfrentamientos de octavos de final se ha dado entre equipos españoles e ingleses. Mientras el Newcastle fue el único en dar la cara, empatando con el Barcelona y poniendo en complicaciones al equipo de Hansi Flick, los otros dos se fueron humillados de su visita a la capital de Madrid.

Todo ello en una temporada en la que el gasto en fichajes de unos y otros deja mucho que desear. En Inglaterra, equipos como el Liverpool (482.90M), Chelsea (339.15M), Manchester City (301.80M), Arsenal (294.60M) y Newcastle (278.85M) han dejado un gasto enorme en reforzar unas plantillas. En total, los cinco han gastado casi 1700 millones de libras.

En el caso de los tres españoles en octavos de final, el gasto ha sido mucho menor. El Atlético invirtió 229.95M, el Real Madrid 167.50M y el Barcelona tan sólo 27.50M. Juntando a los tres, el dinero gastado ha sido de 424.96M, es decir, más de mil millones gastados de menos.