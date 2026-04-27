Competicion:
El detalle que no le gustó nada a Marcos Llorente al salir ante los medios y le hizo resoplar
Marcos Llorente se quejó de una condición de la sala de prensa cuando se sentó ante los periodistas
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Marcos Llorente fue uno de los jugadores del Atlético de Madrid que salió a sala de prensa en la previa al partido de las semifinales contra el Arsenal. Más allá de las palabras que dijo, al jugador colchonero no le pasó desapercibido un detalle cuando entró en sala de prensa y así lo manifestó nada más sentarse ante los periodistas. Como se puede ver en el vídeo superior mira al techo y resopla en desacuerdo con lo que está ocurriendo.