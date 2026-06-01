David Torres 01 JUN 2026 - 12:12h.

"Tú tienes que entrar al campo y pensar en tus hijos"

Europa en el Nou Mestalla, Corberán y fichajes: las líneas maestras del segundo año de Ron Gourlay y los fichajes del Valencia CF

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ValenciaLa plataforma Netflix acaba de lanzar la miniserie sobre James Rodríguez una mirada inédita a la carrera, éxitos y desafíos del ídolo colombiano justo antes de la Copa Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Cabe recordar que James Rodríguez está convocado y jugará el Mundial 2026 con la Selección de Colombia. El capitán y mediocampista forma parte de la lista definitiva de 26 jugadores de la tricolor, será así su tercera participación en una Copa del Mundo tras los torneos de 2014 y 2018.

La docuserie sobre la vida del futbolista James Rodríguez, que actualmente milita en el Minnesota United de la MLS, cuenta su historia en primera persona, informó Netflix; plataforma denunciada por el Valencia CF a raíz del caso Vinicius.

En tres episodios, la serie documental ‘James’ «traza un viaje íntimo» por los momentos que definieron la carrera del futbolista: desde sus inicios y la consagración en el Mundial de Brasil 2014, hasta su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich, así como su regreso a la Selección Colombia en la Copa América de 2024, agregó la información.

James y su charla con Corberán: Un partido y un entrenamiento que le marcó

En el documental, James desvela una charla con Carlos Corberán en 2022 cuando ambos coincidieron de forma breve en Grecia. “No me conocía, era mi primer entrenamiento, pero me quedó en un momento justo”, resume James. El técnico de Cheste dirigió a los griegos en apenas 11 encuentros pero tuvo tiempo para dejar su impronta en la estrella colombiana. Lo curioso del asunto es que James sólo coincidió en un entrenamiento y un partido, pero aún así reconoce que aquella charla le marcó y que fue clave

“Cuando yo llegué a Grecia el entrenador en ese momento era Corberán y en una charla que me quedó mucho me dijo: ‘Tú tienes que entrar al campo y pensar en tus hijos. ¿Qué motivación más grande que esa? Tienes que jugar por ellos, porque son los que más sufren y los que verdaderamente quieren que te vaya bien’", comienza James que sigue detallando lo que más le impactó.

"No me conocía, era mi primer entrenamiento, pero me quedó en un momento justo. Por eso en la última Copa América fue feliz, por que Salo (su hija), estuvo conmigo, Samu (su hijo), era todavía muy bebé, pero ella lo vivió como un hincha más”, explica James en su documental en Netflix sobre esa charla decisiva.