James Rodríguez se reincorpora al Minnesota tras el susto con sus hospitalización

Celia Pérez 08 ABR 2026 - 12:22h.

El colombiano vuelve a los entrenamientos de su club

James Rodríguez cuenta su fichaje fallido por el Atlético: "Quería vivir en Madrid"

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James Rodríguez ya está de vuelta. El futbolista colombiano ha superado el susto que protagonizó hace unos días, al ser hospitalizado por un cuadro de deshidratación grave durante 72 horas, tras un partido de Colombia, y ya se encuentra entrenando con los Minnesota United. El futbolista colombiano se presentó ayer en las instalaciones del club y "participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad", indicó el club estadounidense en un comunicado.

"Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica", agregó el escrito.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó el pasado jueves que el mediocampista había sido sometido a observación médica en un centro clínico tras presentar una afección de origen no deportivo durante un partido amistoso frente a Francia. En su momento se precisó que la situación "no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas", y subrayó que la hospitalización tuvo carácter preventivo y de recuperación, con el objetivo de estabilizar al jugador y garantizar su evolución.

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Aunque no se ha precisado una fecha para su regreso a la actividad competitiva, se espera que el volante continúe bajo supervisión mientras retoma progresivamente sus entrenamientos. James Rodríguez es una de las principales figuras del combinado nacional y pieza clave en el esquema del seleccionador, por lo que su evolución será determinante de cara a los próximos compromisos oficiales de Colombia.

Ahora, el objetivo es claro: recuperar sensaciones físicas y ritmo competitivo antes del Mundial. Para ello, tendría por delante hasta diez partidos con su club si logra superar el contratiempo de estos últimos días. Su talento sigue fuera de toda duda, pero su estado físico será determinante para que Colombia pueda soñar en 2026.