Celia Pérez 12 FEB 2026 - 09:25h.

El colombiano habla de aquel verano de 2019

James Rodríguez encuentra nuevo destino: foto en el avión y últimos detalles

Compartir







James Rodríguez ha decidido afrontar una nueva aventura en el mundo del fútbol de la mano del Minnesota United. Tras casi dos meses después de haber puesto fin a su etapa en el Club León, el colombiano ya está en su nuevo club, el noveno en sólo seis años con el objetivo de poder estar en el Mundial 2026. Ya en la MLS, en una entrevista en The Athletic, el jugador ha repasado su carrera y ha hablado un poco de todo, también del acuerdo que tenía con el Atlético de Madrid aquel verano del 2019.

En concreto, el cafetero habló de los motivos reales que le llevaron a irse de Múnich, donde estaba cedido por el Real Madrid. "En cuanto a lo de Múnich, en Colombia lo cambiaron todo solo para generar chismes", dijo. "Creen que me fui por el frío. Pero me fui por otra razón: porque prácticamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid. Quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es cosa del pasado. Es cierto que lo que dije sobre Múnich fue solo eso, una broma, pero en Colombia lo malinterpretaron. Siempre malinterpretan lo que digo", apuntó James para aclarar los rumores que se apuntaron en Colombia sobre su salida del cuadro bávaro.

La realidad es que su fichaje por el Atlético de Madrid no llegó a concretarse nunca. Ese verano, el Real Madrid cayó 7-2 ante el Atlético de Madrid en la International Champions Cup de Estados Unidos. Una goleada dolorosa que provocó que Florentino Pérez le cerrara las puertas del cuadro blanco para reforzar a su rival. Fue n partido que lo cambió todo porque, tal y como reconoce James, todo estaba hecho para desembarca en el equipo de Diego Pablo Simeone.

James Rodríguez y el 'objetivo Mundial'

El colombiano James Rodríguez firmó hasta junio de 2026 con el Minesota United, coincidiendo con el inicio del Mundial, pero el equipo se reservó una opción para extender su contrato hasta finales de 2026.

"En cinco meses tengo la Copa del Mundo, estoy en una etapa que no puedo fallar, que tengo que hacer cosas bien, estoy muy enfocado con eso. Todo el mundo tiene claro que eso fue de los puntos grandes para que yo pueda venir para acá, y el club también dejó claro que me ayudaría con eso", dijo el mediapunta en una rueda de prensa.