Andrea Esteban 05 ABR 2026 - 13:52h.

Fue hospitalizado por deshidratación severa

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La situación de James Rodríguez ha encendido las alarmas en el fútbol colombiano y en su club, el Minnesota United. El conjunto de la MLS confirmó que el jugador es baja por un problema de salud “grave”, tras haber sido hospitalizado días atrás por una deshidratación severa. El capitán de la selección colombiana atraviesa así un momento delicado justo cuando faltan apenas dos meses para el Mundial 2026.

Hospitalización y preocupación en Minnesota

El futbolista colombiano tuvo que ser ingresado durante tres días después de sufrir una fuerte deshidratación tras un amistoso internacional. Aunque en un principio se trataba de un problema puntual, la situación ha generado más inquietud tras el último comunicado de su club.

El Minnesota United confirmó su ausencia ante LA Galaxy y calificó su estado como “grave”, sin ofrecer más detalles, lo que ha abierto la puerta a múltiples especulaciones.

El Mundial 2026, en el horizonte

La preocupación es máxima en la selección de Colombia, que cuenta con James como uno de sus líderes para la próxima Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con buenas sensaciones tras ser finalista de la Copa América 2024, pero el estado físico de su capitán es ahora una incógnita.

En los últimos amistosos ante Francia y Croacia, James ya evidenció problemas físicos, disputando apenas 63 minutos en cada encuentro.

El exjugador del Real Madrid no atraviesa su mejor momento deportivo. Desde su llegada a la MLS en febrero, apenas ha disputado 41 minutos en dos partidos.

Ahora, el objetivo es claro: recuperar sensaciones físicas y ritmo competitivo antes del Mundial. Para ello, tendría por delante hasta diez partidos con su club si logra superar este contratiempo.

Su talento sigue fuera de toda duda, pero su estado físico será determinante para que Colombia pueda soñar en 2026.