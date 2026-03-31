Pablo Sánchez 31 MAR 2026 - 16:42h.

Manu Vallejo reconoce los problemas que tuvo en el Real Zaragoza: "Todos conocemos la exigencia de ese club"

Se marchó del Ceuta el pasado mes de enero

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En el fútbol es algo más frecuente encontrar jugadores sin equipo en los últimos coletazos de su etapa en activo. Lo que no es normal es verlo con 29 años. Es el caso de Manu Vallejo. El atacante chiclanero firmó por el Ceuta el pasado verano y salió este mes de enero. Sin equipo, probó suerte en Suecia pero tampoco cuajó. Actualmente se encuentra sin acomodo en una edad magnífica para cualquier futbolista.

La carrera de Manu Vallejo no ha terminado de cuajar y él es consciente de ello. Recientemente pasó por los micrófonos de Onda Cero Cádiz, donde trató de analizar y dar respuesta a los problemas que le han llevado a esta situación. El chico espera encontrar nuevo club próximamente, aunque de momento sigue entrenando en solitario.

Me pregunto qué ha pasado para no encontrar mi mejor versión a lo largo de mi carrera. Quizás no habré tomado buenas decisiones o no he ido a un sitio idóneo. Al final la confianza va bajando hasta que llega un momento que necesito un entrenador que confíe en mí y me dé mis partidos", explicó Vallejo.

Una carrera de más a menos

Apenas tenía 22 años cuando Manu Vallejo comenzó a despuntar en el Cádiz. Su desparpajo, velocidad y atrevimiento en ataque llamaron la atención de muchos equipos y fue el Valencia el que cerró su fichaje. Sin embargo, no cuajó en LALIGA EA SPORTS, tras lo cual vinieron varios movimientos nada fructíferos. Alavés, Girona, Real Zaragoza y Racing de Ferrol fueron sus siguientes destinos entre Primera y Segunda, pero no había forma de que cuajara.

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El Ceuta, tras su ascenso a LALIGA HYPERMOTION, puso sus ojos en él y no dudó en aceptar una oportunidad que le podía servir para recuperar su mejor versión. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. Ahora, sin equipo, espera que su situación cambie cuanto antes.